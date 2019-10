Buchmesse 2019

× Erweitern Foto: Buchmesse Frankfurt / Anett Weirauch Buchmesse

Lesefans bekommen neuen Stoff: Vom 16. bis 20.10. findet die Frankfurter Buchmesse statt. Das Ehrengastland in diesem Jahr ist Norwegen und wird auf der Buchmesse landestypische Literatur und Kultur vorstellen. Vom 16. bis 18.10. ist die Messe Fachbesuchern vorbehalten, am 19. und 20.10. sind an den Publikumstagen alle willkommen. Wir präsentieren die queeren Highlights auf einen Blick!

www.buchmesse.de

Der Berliner Querverlag schwenkt seit Jahren stolz die Regenbogenflagge auf der Buchmesse; am Messestand in Halle 4.1 / E 53 wird am Buchmesse-Donnerstag um 17 Uhr zum legendären queeren Sektempfang geladen, an dem gerne auch internationale Messebesucher teilnehmen.

Buchtipps: „Casta Diva – der schwule Opernführer“ von Rainer Falk und Sven Limbeck, der äußerst unterhaltsam Wissenswertes zu schwulen Komponisten oder Librettisten sowie queeren Elementen in der Oper versammelt.

Außerdem: „Erwachsen“ von Jasper Nicolaisen, eine kunterbunte Regenbogen-Familiensaga im Almodóvar-Format.

Foto: bjö Foto: Querverlag, Philip Steffan

Querverlag Messestand 4.1 / E 53, www.querverlag.de

Jasper Nicolaisen liest am 19.10. ab 21 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gegen Buch Masse" im ExZess, Leipziger Str. 91, Frankfurt sowie im Rahmen der lesbisch-schwulen Lesenacht im LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt ab 20 Uhr

Buchtipps

Konkursbuch Verlag: Mein schwules Auge

Das Jahrbuch der schwulen Erotik konzentrierte sich 2019 in einer Special Edition auf die Gay-Metropole Berlin. Rinaldo Hopf und Fedya Ili haben dafür Beiträge von Autoren, Lyrikern, Fotografen, Künstlern und anderen Kreativen gesammelt, die die Stadt unter schwulen Aspekten betrachten; unter anderem mit dabei: Bruce LaBruce, Slava Mogutin, Wolfgang Tillmans, Michael Sollorz, Jannis Plastargias und ein Beitrag zur queeren Partykultur von blu-Chefredakteur Michael Rädel. Tabulos, unanständig und damit so unwiderstehlich wie ein heißer Sommernachtsflirt.

Foto: Konkursbuch Verlag Foto: Rinaldo Hopf Foto: Norbert Bisky

„Mein schwules Auge Special Editon Berlin Gay Metropolis 1989 – 2019“, erschienen im Konkursbuch Verlag, auf der Buchmesse: Stand 4.1 / E 76, www.konkursbuch.com

Am 18. Und 19. 10. lädt der Konkursbuch Verlag außerdem zur erotischen Revue „Love Bites“ in die Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach; mit Tanzshow, Live-Musik, Lesungen und Comedy. Ein Abend für alle Sinne und quer durch das Liebesleben zwischen Lust und Alltag, Romantik und Härterem.

Westend Verlag: Leichter als Luft

Foto: Westend Verlag Buchmesse

Weazel, Donna Fauna und KQ alias der Kanarienquex sind drei queere Gestalten, die am liebsten in den gefühlt unendlichen Weiten von Shivas Paradize leben, einem psychedelischen Paralleluniversum in der Berliner Electro-Szene: „Neuartiges Leben in der Kanalisation sterbender Städte! High-Tech-Guerillas! Sabotage! Macht, Mystik und Mutationen! Überlegene Wesen uneindeutigen Geschlechts, die den Kampf gegen die Menschheit aufnehmen“, liest man da. Die Story beginnt mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 und endet im heutigen, gentrifizierten Berlin – ein atemloser Ritt unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen.

Florian Kirner, „Leicher als Luft“, erschienen im Westend Verlag, auf der Buchmesse: Stand 3.0 / A 21, www.westendverlag.de