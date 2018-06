Benjamin Britten: Death in Venice

× Erweitern Foto: Oper Stuttgart DeathInVenice

Die Oper Stuttgart und das Stuttgarter Ballett zeigen noch einmal ihre gemeinsame und mit mehreren Preisen ausgezeichnete Produktion von Benjamin Brittens „Death in Venice“, nach der Novelle von Thomas Manns „Tod in Venedig“. Um eine Schaffenskrise zu überwinden, sucht der alternde Schriftsteller Gustav Aschenberg Erholung in Venedig. Doch über der Stadt liegt das dunkle Schwert der Pest – zudem verliebt Aschenberg sich in den Teenager Tadzio, der ihm in einem Traum als griechischer Gott erscheint. Hin- und hergerissen zwischen Lust und Vernunft nimmt ein Drama seinen Lauf ...

29.6. und 5.7., Oper Stuttgart, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart, 19 Uhr,www.oper-stuttgart.de