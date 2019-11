× Erweitern Foto: Silvia Stingel Showgirls Vanessa P.

Showgirls Chefin Vanessa P. möchte nicht auf Fummel, High-Heels, Make-Up und Perücken reduziert werden – all das sei nur Beiwerk ihrer Rolle als Chamäleon, das Tanz, Schauspielerei, Entertainment und Moderation fließend miteinander verbindet.

In ihrer Show „Don’t be a Drag, be an Artist“ zeigt sie ihre vielen verschiedenen Seiten. Mit dabei sind die grandiosen Bühnengäste Miss Shangrilah und Sissy Diamond, die der Chefin in nichts nachstehen werden.

23.11., Galli Theater, Hamburger Allee 45, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com