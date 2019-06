Atemberaubend: Das Saisonfinale des Stuttgarter Ballets

× Erweitern Foto: Monica Menez Atem-Beraubend

Kurz vor Spielzeitende präsentiert das Stuttgarter Ballett Ensemble unter der neuen Leitung von Ballettintendant Tamas Detrichs noch einmal einen Tanz-Höhepunkt: Der dreiteilige Ballettabend „ATEM-BERAUBEND“ bringt mit „Hikarizatto“ ein Wiedersehen mit einer Arbeit des israelischen Choreografen Itzik Galili, die vor 15 Jahren ihre Uraufführung im Stuttgarter Opernhaus feierte; zu einem peitschenden Percussion-Soundtrack wirbeln die Tänzerinnen in spektakulären Bildern über die Bühne. In der Stuttgarter Erstaufführung von „Out of Breath“ hingegen setzt der Choreograf Johan Inger das Ensemble in einem leeren Raum mit einer geschwungenen Wand; diese gilt es zu überwinden, zu bezwingen, mit kraftvollen Bewegungen – oder auch unwillkürlich ulkig wirkenden Bewegungsabläufen. Das Finale des Abends bildet eine weitere Stuttgarter Erstaufführung: In „Kaash“ des britischen Choreografen Akram Khan verschmelzen traditionelle indische Tanzkultur mit zeitgenössischem Tanz; das Stuttgarter Ballett ist die erste deutsche Company, die ein Werk von Akram Khan tanzt. Nicht verpassen!

28.6., Opernhaus, Oberer Schloßgarten 6, Stuttgart, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 5., 13., 21. und 24.6., www.stuttgarter-ballett.de