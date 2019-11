× Erweitern Foto: wommy.de Alter Falter!

Die Jubiläumsfeierlichkeiten rund um Frl. Wommy Wonders 35-jähriges Bühnenjubiläum gehen weiter: Vom 8. bis 10.11. gibt’s im SpardaWelt Eventcenter drei fulminante Shows, die das Fräulein augenzwinkernd mit „Alter Falter“ betitelt hat.

Es wird gelacht und in Erinnerungen geschwelgt – aber nie in die Nostalgie-Falle getappt! Als Gäste sind die bissfeste und staatlich exhumierte Pflegefachkraft Schwester Bärbel sowie die kettensägeschwingende Kulturraumpflegerin Elfriede Schäufele mit an Bord. Weitere Stargäste sind am 8.11. und 9.11. der Musical-Star Kevin Tarte sowie „Die Stimme der Travestie“ Joy Peters am 10.11. – wir gratulieren!

Foto: Joy Peters Joy Peters Foto: Tarte Kevin Tarte

8. – 10.11., SpardaWelt Eventcenter, Am Hauptbahnhof 3, Stuttgart, 19:30 Uhr (am Sonntag um 16 Uhr), www.wommy.de