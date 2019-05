× Erweitern Foto: Thomas Aurin The Nation The Nation

Das neueste Stück des niederländischen Regie-Stars Eric de Vroedt ist wie ein auf die Bühne gebrachter Netflix-Krimi – es wird in zweimal sechs Staffeln, an jeweils zwei Abenden gezeigt werden.

Bereits in seiner vorangegangenen zehnteiligen Reihe „mightysociety“ hat der Künstlerische Leiter des Nationaltheaters in Den Haag aktuelle Themen von Terrorismus bis Global Age behandelt. Auch in „The Nation“ spielt Eric de Vroedt mit dem gesellschaftlichen Wahnsinn der Jetzt-Zeit:

Ein Immobilieninvestor möchte mit „Safe City“ ein neues Stadtviertel errichten, das, wie der Name vermuten lässt, den Bewohnern ein sicheres, vernetztes, permanent kameraüberwachtes und mit smarten Energiehäusern ausgestattetes Luxus-Territorium verspricht. Zu dumm nur, dass just am Tag der feierlichen Grundsteinlegung ein elfjähriger Junge aus einem weniger noblen Stadtteil spurlos verschwindet und „Safe City“ die Medien-Show raubt. Welche Rolle spielt die Polizeiwache, in deren Nähe der Junge angeblich zuletzt gesehen wurde? Hat er etwas auf der Safe City-Baustelle entdeckt, wo man ihn auch beobachtet haben will? Ein Wettlauf um die Wahrheit und deren Vertuschung beginnt ...

26.5., The Nation I und II Double-Feature, mit anschließender EU-Wahlparty in der Panoramabar, Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, Frankfurt, 16:00 Uhr, Tickets für das Double Feature gibt's hier

Weitere Vorstellungen von The Nation I am 1.6., 7.6. und 20.6., The Nation II am 2.6., 8.6. und 27.6., www.schauspielfrankfurt.de