35 Jahre Artemis

× Erweitern Foto: Renate Hoyer/ Artemis Artemis

Der Frauen- und Lesben-Sportverein feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Ein neu zusammengesetztes Vorstandsteam, bestehend aus Dorothee Linnemann, Nicola Gudat, Annette Barrenbrügge, Nicole Schlabach und Andrea Obermaier, ist seit April aktiv und startet mit neuer Energie durchs Jubiläumsjahr. Neben den 11 Sport-Abteilungen wie Badminton, Volleyball, Laufen, Yoga, Fußball, Fitness, Tischtennis oder Tennis bietet Artemis auch ein kulturelles Angebot, als kreative Ergänzung zum Sport: Kulturausflüge, Ausstellungsbesuche, Weinproben oder Lesungen gehören bei Artemis dazu.

Foto: Renate Hoyer/ Artemis Artemis

Regelmäßig finden außerdem die beliebten Tanzabende „Tanz mit EVA“ statt, bei denen Paartanz im Mittelpunkt steht – das nächste „Tanz mit EVA“-Event steigt am 21.9., passend dazu startet am 2.9. ein neuer Anfängerinnen Equality-Tanzkurs. Interessierte können sich über die Website informieren, vor Ort bei den Trainingsterminen oder einfach mal die Artemis-Frauen an ihrem Getränkestand auf dem CSD-Festplatz besuchen – da sind sie 2019 wieder dabei!

www.artemis-sport.de