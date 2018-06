25 Jahre Vanessa P.

× Erweitern Foto: Hans Keller, VanessaP Vanessa P., Make-Up and Wig: Daniela Pietralla

Ein Vierteljahrhundert auf High-Heels: Seit 25 Jahren glitzert Vanessa P. in der Frankfurter Travestieszene mit ganz eigenen Showprogrammen und immer mit viel Eigenhumor. Ihren Namen hat Vanessa P. von ihrer Kollegin Miss Ultra bekommen, und für was das P. steht, weiß Vanessa selbst nicht so genau. Sie lässt den Zuschauern gerne Platz für eigene Fantasien. Seit 16 Jahren präsentiert sie monatlich die Revue „Showgirls“ und lädt Kolleginnen und Newcomer auf die Bühne. Ihr Jubiläumsprogramm trägt nun den Titel „Stoppt die Rampensau“ – da musste das GAB Magazin einfach nachfragen!

Ist Vanessa P. eine Rampensau?

Die Bühne ist der Ort, an dem ich mich sehr früh zu Hause gefühlt habe. Rampensau hat für mich keine negative Bedeutung, es beschreibt vielmehr, dass ich als Künstler leidenschaftlich gerne auf der Bühne stehe und Spaß daran habe, andere mitzureißen.

Was hast du zum Jubiläum vorbereitet? Gibt es ein Best-of-Vanessa P. oder neue Nummern?

Es wird natürlich Best-of-Songs geben, aber auch neue Nummern. Und ich habe mir Folgendes gewünscht: Alle Kollegen und Kolleginnen, die jemals bei Showgirls mitgewirkt haben, sollen die Möglichkeit haben, mich während der Show zu überraschen und die sogenannte Rampensau zu stoppen! Mit einer Klingel werde ich dann von der Bühne geklingelt und ein anderer Künstler übernimmt die Bühne. Also wünsche ich mir viele Überraschungen, damit ich so wenig wie möglich selbst ran muss. Damit es auch wirklich eine Überraschung für mich wird, koordiniert mein Kollege Stephen Folkers die Überraschungsgäste, denn schließlich muss die Show ja laufen ... und ich habe trotzdem meine Surprises!

Deine Showgirls-Reihe präsentiert immer auch Bühnen-Newcomer – was kannst du von ihnen lernen?

Es ist egal ob Newcomer oder alter Hase, die gegenseitige Inspiration ist groß, wenn Künstler zusammentreffen und zusammenarbeiten. Es ist genial zu sehen, wie etwas wachsen kann. Ich erlebe das seit 25 Jahren als Vanessa P. und seit 16 Jahren davon bei meiner Travestie-Reihe „showgirls Frankfurt“.

23.6., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets und Infos über www.showgirls-frankfurt.com