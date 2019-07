25 Jahre Kammeroper Frankfurt

× Erweitern Foto: Kammeroper Frankfurt Die verkehrte Braut

Die Kammeroper Frankfurt ist eine herrliche Einrichtung: Jeden Sommer lädt sie im Musikpavillon des Palmengartens zu Operninszenierungen und verbindet damit Hochkultur und lockere Open-Air-Atmosphäre – Picknick-Korb und -decke sind dabei! Kammeroper-Gründer Rainer Pudenz und das Publikum freuen sich in diesem Jahr über das 25. Jubiläum der Frankfurter Kulturinstitution, und wie so oft in der Kammeroper wird ein besonderes Liebhaberstück präsentiert: Rossinis Opera Buffa „L’equivoco stravagante“ (Die verkehrte Braut) feiert ihre Frankfurt Premiere. Die 1811 vom damals noch unbekannten, 19-jährigen Rossini als Auftragsarbeit komponierte Oper wurde wegen ihrer „niederträchtigen, plebejischen Skurrilität“ nach nur drei Aufführungen verboten. Der Plot: Um eine ungewollte Hochzeit zu verhindern, gibt die hübsche wie gebildete Bauerntochter Ernestina vor, ein als Frau verkleideter Kastrat zu sein. Dumm nur, dass Ernestina damit als Wehrflüchtiger gilt und verhaftet wird. Mit einer List ihres eigentlichen Geliebten Ermano kann sie fliehen ...

Premiere am 20.7., Kammeroper im Musikpavillon Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 19:30 Uhr, Aufführungen bis 17.8., www.kammeroper-frankfurt.de