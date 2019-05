× Erweitern Inner City 2019

Inner City

Am 11. Mai legt die House-Legende Inner City in Frankfurt los! Produzent war und ist DJ Kevin Saunderson aus Detroit, der zusammen mit Juan Atkins, Derrick May und wechselnden Sängerinnen seit dem 1988er-Hit „Big Fun“ die Klubs zum Toben bringt und brachte. Kennen wirst du sicherlich Chart- und Klubhits wie „Good Life“, „Bad Girl“, „Rise“ oder auch „Hallelujah“ und „Pennies from Heaven“.

11.5., Inner City, Zoom Club, Brönnerstr. 5 – 9, Frankfurt, 19 Uhr