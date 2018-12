Weihnachtsmenü à la Mirko Reeh

× Erweitern Foto: Mirko Reeh MirkoReeh_Portrait

Lust, zum Weihnachtsfest gute Freunde zum leckeren Dinner einzuladen? Kein Problem: Frankfurts TV- und Promikoch Mirko Reeh hat für das GAB-Magazin ein raffiniertes Weihnachtsmenü zusammengestellt, das sowohl die Schwiegermutter begeistern wird, als auch die besten Freunde zu Gourmets macht. Serviert wird als Vorspeise ein roter Chicorée Salat mit Roquefortkäse, Birnen und karamellisierten Walnüssen, als Hauptgericht folgt das Rinderfilet Wellington mit Hackmantel im Blätterteig-Cover zusammen mit brauner Soße und Gnocchi in Parmesanschaum. Als Nachtisch gibt’s ein erfrischendes Bratapfel-Sorbet, dazu selbstgebackene Spekulatius mit eigener Gewürzmischung. „Das Besondere an diesem Menü ist, dass man traditionelle mit moderner Küche kombiniert, das gilt auch für die Zutaten“, meint Mirko Reeh. „Es macht sehr viel Spaß, wilde Sachen in der Küche auszuprobieren, vor allem wenn es dann bei den Gästen gut ankommt“. Süß oder herzhaft – wie hält es der Koch selbst gerne? „Für mich gerne lieber herzhaft, ich bin nicht so das Süßmaul“, meint Mirko lachend.

× Erweitern Foto: StockSnap, pixabay.com, gemeinfrei MirkoReeh_Salat

Roter Chicorée Salat mit Roquefort Käse, Birnen

und karamellisierten Walnüssen

Für 4 Personen | Zubereitungsdauer: ca. 40 Minuten

Zutaten Salat:

4 rote Chicorée

200 g Roquefort

4 Birnen

50 g Rosinen

100 g Walnüsse

50 g Zucker

Zutaten Dressing:

1 Zitrone, deren Saft und Abrieb

50 ml Olivenöl

20 ml Gemüsefond

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Chicorée in einzelne Blätter zupfen. Birnen schälen und vierteln. Walnüsse erhitzen, mit dem Zucker nach und nach an streuen bis die Nüsse karamellisieren. Den Roquefort in Würfel schneiden. Alles auf einen tiefen Teller oder Platte mit den Rosinen dekorativ anrichten.

Für das Dressing alles in einen Mixer geben oder mit einem Pürierstab fein pürieren. Würzen mit Pfeffer und Salz. Über den Salat geben.

× Erweitern Foto: eKokki, pixabay.com, gemeinfrei MirkoReeh_Braten

Filet Wellington mit Gnocchis, brauner Sauce und Parmesanschaum

Zutaten Filet:

800 g Rinderfilet

Pfeffer

3 EL Öl

1 Bund glatte Petersilie

2 El mittelscharfer Senf

½ altbackenes Brötchen

1 Zwiebel (50 g)

1 Knoblauchzehe

100 g Champignons

300 g Rinderhackfleisch

1Ei

12 EL trocken Sherry

Für die Teighülle

1 Ei

10 Scheiben Blätterteig

Mehl zum Ausrollen

1 TL Milch

Salz & Pfeffer

Zutaten Gnocchis & Schaum

Gnocchis:

500 g gekochte Kartoffeln

120 g Mehl

30 g Hartweizengries

1 Ei

Salz

Parmesanschaum:

½ Schalotte

125 ml Weißwein

1 Lorbeerblatt

175 ml Sahne

30 g Butter

100 g Parmesan

50 g Butter

Zutaten Soße:

2 Zwiebeln

6 EL Butter

4 EL Mehl

1 Liter Gemüse- oder Fleischfond

2 EL Balsamico

Pfeffer & Salz

Zubereitung Filet

Die Füllung:

1. Filet waschen, trockentupfen. Häutchen und Sehnen mit einem scharfen Messer abschneiden. Fleisch pfeffern. 3 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Filet darin ringsherum ca. 8 Minuten kräftig anbraten. Herausnehmen, leicht salzen, abkühlen lassen.

2. Kräuter waschen, trockentupfen und fein schneiden. Die Hälfte der Kräuter mit Senf und 1 El Öl verrühren. Beiseite stellen.

3. Brötchen im lauwarmen Wasser einweichen. Zwiebel und Knoblauchzehe abziehen, fein würfeln. Champignons putzen, waschen, trocken tupfen u. hacken.

4. Restliches Öl in die Pfanne geben. Zwiebel- und Knoblauchwürfel sowie die Champignons darin anbraten. Unter Rühren ca. 5 Minuten dünsten, anschließend auf ein Sieb geben. Pilzmasse abtropfen und abkühlen lassen.

5. Brötchen gut ausdrücken, in eine Schüssel geben. Hackfleisch, Ei, Salz, Pfeffer und Madeira zufügen. Mit dem Knethaken des Handrührgerätes zu einem Teig verkneten, abschmecken. Restliche Kräuter und abgetropfte Pilzmasse untermischen.

Die Teighülle:

1. Ei trennen. Blätterteig nach Packungsanweisung auftauen lassen. 8 Teigplatten auf leicht bemehlter Arbeitsfläche zu einem Rechteck legen. Dabei die Ränder mit etwas Eiweiß bepinseln, übereinanderlegen und andrücken. Teigplatten ca. 40 x 35 cm groß ausrollen.

2. Vorbereitetes Rinderfilet ringsherum mit der Kräuter-Senf-Paste bestreichen. Ein Drittel des Hackfleisch auf die Mitte der Teigplatte geben und das Rinderfilet daraufsetzen.

3. Filet ringsherum mit der restlichen Hackfleischmasse bestreichen.

4. Blätterteig übereinanderschlagen, die Nahtstelle mit Eiweiß bepinseln und andrücken. Teigpaket vorsichtig umdrehen. Blätterteig an den Seiten etwas zusammendrücken und anschließend nach unten umschlagen.

5. Teigpaket vorsichtig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Restliche Teigblätter auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen, Verzierungen ausstechen und mit Eiweiß an das Teigpaket kleben.

6. Im Vorgeheizten Backofen auf der zweiten Schiene von unten bei 200° backen. Nach etwa 20 Minuten die Temperatur auf 175° herunterschalten. Teigoberfläche eventuell mit Alufolie abdecken, falls die Verzierungen zu stark bräunen. Eigelb und Dosenmilch verrühren. Teigpaket nach 30 Minuten Backzeit damit bepinseln.

7. Nach 40 Minuten ein Bratenthermometer durch die Teighülle in das Filet stechen. Das Fleisch soll eine Temperatur von ca. 60 bis 65° haben. Das Filet Wellington eventuell noch 5-10 Minuten im ausgeschalteten Backofen ruhen lassen, dann in 1 1/2 bis 2 cm dicke Scheiben schneiden.

Zubereitung Gnocchi:

1. Die gegarten Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken. Dann nach und nach mit allen Zutaten sehr gut verkneten, bis ein fester Teig entsteht.

2.Nachdem der Teig geruht hat, diesen in 1 cm dicke Würste rollen. Dann in 2 cm große Stücke schneiden und im siedenden Wasser gar ziehen lassen.

Zubereitung Parmesanschaum:

1. Parmesan reiben.Schalotten würfeln, mit dem Weißwein, dem Lorbeerblatt und etwas Pfeffer köcheln und auf die Hälfte reduzieren lassen.

2. Dann die Sahne hinzu geben und auf 250 ml reduzieren.

3. Durch ein Passiersieb passieren und die Sauce auffangen.

4. Den Parmesan hinzu geben danach die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken sowie warm halten.

5. Die Sauce kurz vor dem Servieren mit der kalten Butter und einem Zauberstab auf-pürieren.

Zubereitung Braune Soße:

1.Die Zwiebel in der Butter anbraten, dann das Mehl zugeben und weitere 5-10 Min. garen, bis Mehl und Zwiebeln nussbraun sind.

2. Sind dann die Zwiebel weich und breiig, wird nach und nach der Gemüse- oder Fleischfond einrührt. Das Ganze zum Kochen bringen und 10 Min. köcheln lassen.

3. Die Sauce in einen Topf mit einem Haarsieb abseihen, Balsamico sowie Salz und Pfeffer hinzugeben. Ist das Fleisch fertig gegart, wird die Flüssigkeit aus der Form genommen, die restliche Flüssigkeit abgeschöpft und ebenfalls zur Sauce gegeben. Danach nochmals abschmecken.

× Erweitern Foto: Einladung_zum_Essen, pixabay.com, gemeinfrei MirkoReeh_Bratapfelsorbet

Bratapfel Sorbet

Für 4 Personen | Zubereitungsdauer: ca. 40 Minuten

Zutaten:

1 K Äpfel

2 EL Rosinen

1 Zimtstange

200 g Zucker

200 ml Wasser

Zubereitung:

1. Aus den Äpfeln werden die Kerne rausgestochen, dann in die Löcher die Rosine und die zuvor aufgeteilte Zimtstange gegeben.

2. Im Backofen bei 180 Grad ca. 30 Minuten schmoren.

3. In der Zwischenzeit Zucker mit dem Wasser zu Sirup kochen.

4. Wenn die Äpfel fertig sind, Zimtstange entfernen und die Äpfel mit den Rosinen sehr fein pürieren, dann mit dem Zuckersirup vermengen und in eine Eismaschine geben. Sollte man keine Eismaschine haben, Die Masse in eine breite Schale geben und einfrieren, alle 30 Minuten das ganze bis es eine schöne cremige Konsistenz hat vermengen.

× Erweitern Foto: pixel2013, pixabay.com, gemeinfrei MirkoReeh_Speculatius

Spekulatius Gewürz

Zutaten:

35 g Zimt

12 g Nelken

12 g Muskatnussblüten

10 g getrockneter Ingwer

7 g Kardamom

7 g Pfeffer

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Mörser oder Mixer geben und staubfein zerkleinern.

Spekulatius

Zutaten:

500 g Mehl

2 gestrichene TL Backpulver

250 g Zucker

½ - 1 EL Spekulatius Gewürz

1 Prise Salz

200 g Butter

2 Eier

Zubereitung:

1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und sehr gut verkneten. 1 Stunde kalt stellen.

2. Backofen mit 180 Grad vorheizen. Den Teig ausrollen.

3. Mit Spekulatius Förmchen ausstechen oder den Teig auf Spekulatius Holzformen legen und mit einem Nudelholz darüber rollen.

4. Die fertigen Teiglinge auf ein Backblech mit Backpapier legen.

5.Ca. 10 Minuten bei 180 Grad Umluft backen.