Vegan aus Überzeugung

Nir Rosenfeld lebt sei zwei Jahren vegan und führt zwei Restaurants, die vegane Küche anbieten. Wir haben den Aktivisten zum Interview getroffen.

Herr Rosenfeld, was waren Ihre Beweggründe, vegan zu leben?

Ich habe vor zwei Jahren eher zufällig einen ausführlichen Artikel eines Sportlers gelesen, der berichtet, dass er, seitdem er vegan lebt, bessere sportliche Leistungen erbringt. Ich wollte das am Anfang gar nicht glauben, aber das hat mich irgendwie interessiert und ich habe begonnen, mich zu weiter informieren. Ich habe mir den Vortrag von Gary Yurofsky – the best speech you will ever hear – angeschaut und wusste, ich werde vegan fürs Leben.

Ich habe viel über die Lebensmittelindustrie und Massentierhaltung erfahren, wie sehr die Tiere leiden und wie schädlich Massentierhaltung für die Umwelt und letztendlich auch für meine eigene Gesundheit ist.

Heute ernähre ich mich nicht nur vegan, ich vermeide auch alle tierischen Produkte wie Leder oder ähnliches. Meine Familie lebt inzwischen auch vegan und wir vermeiden möglichst alles, was Tiere leiden lässt.

Würden Sie sich als Aktivist bezeichnen?

Ja, definitiv. Ich versuche immer, egal wo und mit wem, über Veganismus zu sprechen. Ich habe zwei vegane Restaurants, bin bei AV (Anonymous for the Voiceless, Anm.d.Red.) aktiv und vieles mehr.

In Ihren veganen Restaurants gehen Sie allerdings sehr dezent mit dem Hinweis auf die vegane Küche um ...

Ja, das stimmt. Es steht nur ganz klein auf der Karte. Ich zeige lieber, wie gut vegane Küche schmecken kann. Ich spreche meine Gäste gerne nach dem Essen an und unterhalte mich mit ihnen über das, was sie gerade gegessen haben. Viele bemerken gar nicht, dass sie vegane Gerichte hatten und sind erstaunt. Es gibt immer noch so viele falsche Vorstellungen über die vegane Ernährung.

Ich finde, beim Kochen geht es immer um die Frage der Zubereitung, wie gekocht wird und wie gewürzt wird. Das ist das entscheidende, und nicht ob es vegetarisch, vegan oder wie auch immer ist. Es soll schmecken – und damit möchte ich die Menschen überzeugen und sie zum Nachdenken bringen.

Kuli Alma, Zum Jungen Str. 10, Frankfurt, www.kuli-alma.de

Zeil Kitchen, Zeil 92, Frankfurt, www.zeil-kitchen.de