Täglich frisch: Der Grüneburger Bioladen

Bekannt ist der Grüneburger Bioladen für seine reichhaltige Auswahl an Biolebensmitten und -produkten: Von frischem Obst und Gemüse, vorwiegend aus regionalen Betrieben, über die große Käsetheke mit allein 60 verschiedenen Sorten Ziegen- und Schafskäse, über Wurst und Fleisch, veganen Produkten, Bio-Eis, rund 140 Bioweinen bis zu einem kleinen Drogeriebereich reicht das Angebot. Seit Oktober 2000 betreiben die Brüder Sebastian und Matthias Paust ihr Geschäft mit viel Leidenschaft und Innovationsgeist. Besonders beliebt ist ihr Bistro-Café im Eingangsbereich des Grüneburger Bioladens:

Hier findet man nicht nur Kaffee, Tee, frisch gepresste Säfte, Kuchen und süße Teilchen, sondern auch eine reichhaltige Auswahl an Vollkornbroten – insgesamt 60 verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. Bereits ab 7 Uhr morgens kann man hier belegte Brote, glutenfreie Baguettes oder Sandwiches mit leckeren Aufstrichen bekommen. Beliebt ist auch der Mittagstisch, der täglich wechselnd jeweils zwei Suppen inklusive einer veganen Variante, Quiches, Gemüsepuffer und Pizzastücke anbietet. An der Salatbar stehen zusätzlich nicht nur Rohkost und frische Blattsalate bereit, sondern auch leckere angemachte Salate. Die Gerichte sind allesamt hausgemacht und werden täglich frisch von drei Köchen vor Ort im Bioladen zubereitet. Entweder „To Go“ zum Mitnehmen oder man genießt vor Ort an den kleinen Tischen im Laden oder unter der Kastanie auf der Sommerterrasse vor dem Grüneburger Bioladen. Hier ist auch der ideale Ort für einen Kaffee zwischendurch – Matthias Paust empfiehlt den „Flat White“, die Cappuccino-Innovation aus Neuseeland, bestehend aus einem starken Ristretto doppio, der mit zwei verschieden aufgeschäumten Milchsorten serviert wird. Lecker und extrem cremig!

Grüneburger Bioladen, Grüneburgweg 6, Frankfurt, Mo – Fr 7 – 20 Uhr, Sa 7 – 19 Uhr