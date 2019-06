Save the Date: Gays in the Kitchen 2019

× Erweitern Mirko Reeh / Gays In The Kitchen

Nach dem großen Erfolg des „Gays in the Kitchen“-Kochkurses im vergangenen Jahr gibt’s am 20.9. erneut einen Abend für Gays and Friends an Herd, Ofen und Dinnertable in der Bornheimer Kochschule des Starkochs Mirko Reeh. Nicht weniger als fünf Gänge werden gemeinsam zubereitet, dazu werden passende Weine und Softdrinks serviert. Für Showeffekte sorgt außerdem Gaststar Olga Orange – und natürlich wird am Schluss gemeinsam getafelt! Die Plätze sind limitiert, daher jetzt schon ans Buchen denken!

20.9., Gays in the Kitchen, Kochwelt Mirko Reeh, Wiesenstr. 33, Frankfurt, Infos und Reservierungen über www.mirko-reeh.com/kochkurse