Restaurant Maaschanz: La France sur Main

Foto: Bio-Entertainment LoveLieder Tony Riga und Chantal Chabrque bringen „Love und Lieder“ am 12.5.

Just hinter dem Eisernen Steg, auf der Sachsenhäuser Mainseite, in Blickweite der Dreikönigskirche, liegt Frankreich. Mais, bien sur, denn das kleine Restaurant Maaschanz bringt authentisches Frankreich-Feeling, und das nicht nur mit der monatlich wechselnden Speisekarte, die jeweils eine andere französische Region kulinarisch in den Mittelpunkt rückt. Es ist der charismatische Inhaber Bruno Lauffenburger und sein Team, die die Gäste mit typisch französischer, bodenständiger Herzlichkeit empfangen – da macht das Dinner gleich nochmal soviel Spaß. Zu besonderen Anlässen, wie dem französischen Nationalfeiertag, gibt’s regelmäßige Specials, und auch die Kultur kommt nicht zu kurz; zum Beiispiel mit dem monatlichen Cabaret-Abend „Love & Lieder“, der im Mai am 12.5. mit Chantal Chabraque und Tony Riga einen unübliche Show zum Muttertag präsentiert!

Im Sommer kann man besonders hübsch auf der unter Bäumen gelegenen Außenterrasse mit Mainblick speisen – hier wird der unprätentiöse Bistro-Klassiker Moules-Frittes mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Raffinesse zubereitet und serviert wie zum Beispiel weißer Heilbutt auf Beurre Blanc. Dazu ein passender Wein und der Abend ist gerettet!

Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Tel 069 622886, Mo bis Fr 16 – 24 Uhr, Sa 13 – 24 Uhr, So und Feiertage 12 – 24 Uhr, www.maaschanz.de

12.5., Love und Lieder Muttertag-Special, Cabaret, Comedy und Chanson mit Chantal Chabraque und Tony Riga, 17:30 Uhr