Gastrotipp von Peter Zamer: Servus am Main

× Erweitern Foto: Seefeld Restaurant Seefeld

Einen Ausflug nach Österreich verspricht der Peter Zamers Gastrotipp im Mai: Das Restaurant Seefeld macht seinem Namen alle Ehre!

Was so beschaulich klingt, das ist es auch: das Restaurant Seefeld. Schon der Name vermittelt Idylle, Urlaub und gute Luft. Das entspannte Gefühl, gar nicht mehr in busy Frankfurt zu sein, breitet sich aus, sobald man den großen Gastraum betritt. Mächtige rustikale Balken tragen die hohe Halle mit den weiß gemalten Backsteinwänden, die Tischdecken sind ebenso weiß-rot kariert wie die Hemden der Wirtsleute, das Besteck im Steingutseidel wartet nur darauf, gezückt zu werden – denn hier stehen Spezialitäten aus Österreich auf der Speisekarte. Wer weiß, was Schlutzkrapfen sind oder Marillenknödel, wem Fisolen und Schmarrn nicht fremd sind, dem läuft bereits das Wasser im Mund zusammen. Überaus freundlich und herzlich werden wir bedient und verwöhnt mit Ochsenbäckchen in Rotwein (18,90 Euro) von der Tageskarte und einem echten, in Schmalz ausgebackenen Wiener Schnitzel (13,90 Euro die „Damenportion“, der Tiroler gendert noch nicht und meint damit die kleinere Variante des Schnitzels).

Foto: Seefeld Restaurant Seefeld

Für die kommende Saison ist die große Außenterrasse gerüstet, wo man mit Bierspezialitäten von Augustiner bis Andechs, die große Hitze wegspülen wird. Die paar Meter über dem Meeresspiegel müssen wir uns halt dazu denken, ansonsten Servus in Tirol und guten Appetit!

Restaurant Seefeld - Neue Tiroler Küche, Scheffelstr. 1, Am Scheffeleck, Frankfurt-Nordend, Tel 069 95508639, Mo bis Do 17 – 23 Uhr, Fr und Sa 17 – 24 Uhr, So- und Feiertage 12:30 – 23 Uhr, www.seefeld-frankfurt.de