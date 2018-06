Leichtigkeit und Sonne im Huê

× Erweitern Foto: pez Hue

Mit unverfälschter vietnamesischer und thailändischer Küche verlockt das Huê in der Schopenhauerstraße im Frankfurter Nordend schon seit rund 25 Jahren seine Gäste - und damit hat es erfolgreich so einige Moden und Hypes überstanden. Wundern tut uns das nicht, denn das Restaurant besticht schon von Anbeginn durch hervorragendes Essen, das sowohl in der thailändischen Sparte mit tollen Currys als auch mit den zitronengrasig-blumigen Speisen der vietnamesischen Karte sehr differenzierte und vielfältige Angebote macht. Daher müssen wir auch unseren freundlichen Gastgeber um etwas Zeit bitten, bis wir alle Seiten der aufwändigen Speisekarte durchgearbeitet haben. So richtig falsch machen kann man aber nichts, denn was es auch ist, Suppen, Salate, Vor- und Hauptspeisen bis hin zum Dessert, es wird alles so zubereitet, wie man es sich wünscht.

Der helle Gastraum mit einem zentralen Rundbogen besitzt authentische Kraft ohne jeglichen Asia-Plunder. Große Farbfotografien mit Land und Leuten vermitteln hier das Ambiente, und wenn im Huê ein Buddha steht, dann bestimmt nicht als Dekorationsobjekt. Das eingespielte vertrauenswürdige Team freut sich über nette Gäste – im Sonnenschein auch auf der Außenterrasse zur Straße. Und auch wir freuen uns auf sommerliche kulinarische Leichtigkeit mit vietnamesischer und Thai-Küche im Huê.

Restaurant Huê, Schopenhauerstr. 5, Frankfurt-Nordend, Tel 069 432500, täglich 12 bis 14:30 Uhr (außer Samstagmittag) und ab 17 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen,www.restaurant-hue.de