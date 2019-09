Gastrotipp von Peter Zamer

× Erweitern Foto: Peter Zamer Kuli Alma SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ein bisschen müssen wir rätseln, denn der Name Kuli Alma kann nicht so eindeutig einer Sprache oder Region zugeordnet werden. Eine Recherche führt nur zu einer angesagten Konzerthalle in Tel Aviv, und ganz so falsch liegen wir da nicht, denn unser Frankfurter Kuli Alma hat einen Schwerpunkt auf die Küche Israels gesetzt.

Levante-Küche ist derzeit ohnehin auf dem Vormarsch, und so finden sich auf der Karte viele Köstlichkeiten, die wir bislang vor allem unter den libanesischen Speisen fanden, wie Falafel, Kebab, Hummus und Shawarma. Auch nordafrikanischer Couscous, marokkanische Chraime (13,50 Euro) und griechischer Salat (10,50 Euro) wird serviert, so ist das Angebot letztlich wie versprochen rundum mediterran und bietet mit feinen Düften und starken Gewürzen jene einzigartigen Genüsse, die uns unbemerkt in die vegane Küche entführt haben. Denn ja: Im Kuli Alma wird voll vegan gekocht, kein Fleisch, kein Ei, keine Milch – und man ist stolz genug, das nicht einmal zu betonen. Kein Wort davon auf der Karte, denn wozu auch? Wir konzentrieren uns lieber auf guten Geschmack und feines Aussehen, und das gilt übrigens auch für den sympathischen Innenraum, der mit Großfotografien orientalischer Szenen und einigen nostalgischen Gegenständen verziert ist. Draußen thront eine sehr schöne breite Straßenterrasse – überdacht für den verregneten Tag.

Kuli Alma - Mediterranean Kitchen, Zum-Jungen-Str. 10, Frankfurt –Dornbusch, Tel 069 56005506, Di bis Fr und So 12 – 22, Sa 14 – 23 Uhr, Montag geschlossen, www.kuli-alma.com