Frankfurter Fass: Feinkost und Frankfurter Spezialitäten

× 1 von 2 Erweitern Foto: bjö FrankfurterFass × 2 von 2 Erweitern Foto: bjö FrankfurterFass Prev Next

Auf der Frankfurter Töngesgasse kann man auf echte Entdeckungsreise gehen: hier, südlich der Zeil, finden sich Einzelhändler, wie es sie in solcher Vielfalt nur selten in Frankfurt gibt. Da lohnt das Hinschauen! Das „Frankfurter Fass“ zum Beispiel: Hier hat man sich auf Feinkost sowie Produkte aus Frankfurt spezialisiert.

Das Familienunternehmen wurde 1997 in der Töngesgasse 38 gegründet und wird inzwischen in zweiter Generation von Carina Jakoby und ihrer Lebenspartnerin geführt. Freundlich und kompetent bekommt man das Sortiment gezeigt, inklusive ausführlicher Infos über Herstellung und Rezept-Ideen, falls gewünscht. Essige, Öle, Liköre und Spirituosen werden allesamt – und das ist eine der Besonderheiten des „Frankfurter Fass“ – frisch aus rund 80 Glasamphoren und Tongefäßen gezapft und umweltfreundlich in wiederverwendbare Glasflaschen in allerlei Größen und Formen gefüllt. Die Auswahl ist frisch und wechselt zum Teil saisonal: „Bei den Likören ist der Bethmännchen-Eierlikör gerade besonders beliebt“, weiß Carina Jakoby.

Als hochprozentige Geschenke empfiehlt sie außerdem die leckeren, eingelegten Mispelchen oder das „Frankfurter Babbelwasser“, ein süßer, naturtrüber Apfellikör; die etwas herbere Variante wäre der Apfelwein-Likör.

Für die Küche gibt’s köstliche Balsam-Essige mit Geschmackskomponenten wie das milde Cranberry-Balsam oder das Whiskey-Balsam. Würzig-scharfes Ingwer-Lemon-Öl findet man hier genauso wie Macadamia-Nussöl und verschiedene Olivenölsorten. Zusätzlich gibt es die Sparte mit original Frankfurter Produkten, wie der Apfelwein-Senf aus dem Sachsenhäuser Lokal „Zum Gemalten Haus“, der nur im Frankfurter Fass erhältlich ist.

Saisonale Produkte wie Marmeladen oder die zurzeit erhältlichen Weihnachtsnudeln in verschiedenen Geschmacksrichtungen ergänzen das Angebot. Appetit bekommen? Dann einfach ausprobieren!

Frankfurter Fass, Töngesgasse 38, Frankfurt, www.frankfurter-fass.de