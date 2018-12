Dr. HÖHLS: Was Feines zum Auspacken!

× 1 von 2 Erweitern Fotos: DR. HÖHL’S DrHoehl-Bioess Apfelessig mir Honig × 2 von 2 Erweitern Fotos: DR. HÖHL’S DrHoehl-Pomp Prev Next

Das Beste, was man aus Äpfeln machen kann, gibt’s bei DR. HÖHL’S! Zum Beispiel die prickelnde POMP Grande Cuvée Rosé, eine harmonische Mischung aus feinstem Rheingauer Rieslingsekt, dem Apfelsaft der Champagner-Reinette und einem Hauch Cassis. Damit stößt man gerne an! Einzigartig und lecker ist auch DR. HÖHL’S REZEPTUR 1779: Mit seiner Mischung aus 60 Prozent bestem Bio-Apfelessig und 40 Prozent feinstem Bio-Imkerhonig ist dieses Manufakturprodukt ein süß-saures Geschmackserlebnis – entweder zum Würzen und Verfeinern von Speisen oder mit Wasser gemischt als täglicher Detox-Drink genossen. Die einzigartige Apfelessig-Honig-Mischung kommt in einer hübschen Flasche und ist in einem Leinensäckchen verpackt.

Weitere Genusskreationen zum Verschenken gibt’s auf www.drhoehls.de

Wir verlosen dreimal eine Flasche POMP Grande Cuvée Rosé und dreimal eine Flasche REZEPTUR 1779 im Leinensäckchen.