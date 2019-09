Die Brunch-Saison im GrandSeven ist eröffnet

× Erweitern Foto: Filio Christofi, pexels.com, gemeinfrei WestinGrand-Brunch

Nach einer kurzen Sommerpause startet das Sonntagsbrunch am 15.9. gleich mit einem Special: Anlässlich des 30. Geburtstags des The Westin Grand Frankfurt gibt’s in der GrandSeven Bar-Lounge einen 1989er Brunch inklusive Aperitif, Brunchbuffet, Hausweinen, Bier, Wasser, Softgetränken und Kaffee für 30,30 Euro pro Person; drei Stunden kostenloses Parken in der hoteleigenen Tiefgarage ist natürlich inbegriffen.

15.9., GrandSeven im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 11:30 – 14:30 Uhr, www.grandseven.de