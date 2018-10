Brunch im The Westin Grand Frankfurt

× Erweitern Foto: Jay Mantri, pixabay.com, gemeinfrei Brunch

Seit September ist er zurück: Der beliebte, wöchentliche Sonntagsbrunch im The Westin Grand Frankfurt. Der Genuss-Event startet stilvoll um 11:30 Uhr mit einem Aperitif in der GrandSeven Bar, von 12 bis 14:30 Uhr kann man sich im Restaurant Motions verwöhnen lassen – auch die Getränke sind im Preis von 49 Euro pro Person enthalten. Einmal im Monat steht der Brunch außerdem unter einem besonderen kulinarischen Motto – am 7.10. werden hessische Spezialitäten serviert.

7.10., The Westin Grand Frankfurt,Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 11:30 – 14:30 Uhr, www.grandseven.de