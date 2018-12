Ausflug-Tipp: Schlosshotel Kronberg

× Erweitern Foto: Brunsteiner GmbH SchlosshotelKronberg Minolta DSC

Das pittoreske Schlosshotel Kronberg ist ein geschichtsträchtiger Ort „zum Erleben“: Das Fünf-Sterne Grand Hotel bietet neben luxuriösen Übernachtungsmöglichkeiten im historischen Gebäude auch ein hervorragendes Restaurant in einem der schönsten Säle Hessens sowie Lounge-Atmosphäre in Jimmy’s Bar. Hotelgäste und Besucher können bei einer der regelmäßig angebotenen geführten Touren durch das Schloss in den Zeiten von Victoria Kaiserin Friedrich schwelgen. Im Winter bietet das Schlosshotel eine weitere Attraktion: Dann residiert die urige Almhütte vor dem Hotel und lädt zu kulinarischen Specials mit tollem Hüttenzauber.

Jeden Freitag, Samstag und Sonntag im Januar wird zum Beispiel der „Schweizer Abend“ angeboten – eine perfekte Attraktion, um einen tollen Wintertag mit Spaziergängen im Taunus bei einem traditionellen schweizerischen Fondue stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Wählen kann man zwischen einem Fondue mit Rinderbouillon, einem klassischen Käse-Fondue oder Raclette aus kleinen Pfännchen mit einer Auswahl verschiedener Beilagen. Dazu werden feinste Weine oder ein frisches Weißbier serviert. Eine tolle Gelegenheit, das Schlosshotel Kronberg und seine Umgebung kennen zu lernen!

Schlosshotel Kronberg, Hainstr. 25, Kronberg im Taunus, www.schlosshotel-kronberg.com, Schweizer Abende in der Almhütte jeden Freitag, Samstag und Sonntag im Januar bis 25.1.2019, Beginn: 18 Uhr (bis 20 Uhr frei wählbar), Infos und Reservierungen ab 4 Personen zu EUR 195 Euro über 06173 701568 oder banqueting@schlosshotel-kronberg.com