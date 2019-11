Die Gans gehört dazu

× Erweitern Foto: Shy_Photographer, pixabay.com, gemeinfrei

Die Vorweihnachtszeit kündigt sich nicht nur mit Spekulatius an: Die knusprige Weihnachtsgans landet ab November auf vielen Restaurant-Speisekarten.

Eine klassische Weihnachtsgans wird mit Äpfeln, Kastanien, Zwiebeln oder Trockenpflaumen gefüllt, als Beilagen werden Rotkohl, Klöße und eine leckere Soße serviert – spannende Variationen sind immer willkommen. Guten Appetit!

Unsere Tipps:

WeissGold

Das im Sommer neu eröffnete Bornheimer Restaurant WeissGold startet mit seiner Gänse-Saison am 8.11. – bis Weihnachten wird ein Gänsemenü serviert, das mit einem Feldsalat als Starter kommt, gefolgt von einem Gänsebraten (Brust oder Keule) mit Klößen, Rotkraut und einer leckeren Rotwein-Schokosoße.

WeissGold, Berger Str. 251, Frankfurt, tägl. 17 – 24 Uhr, www.weissgold-bar.de

Estragon

Im französischen Restaurant Estragon im Nordend beginnt die Gänsezeit ebenfalls am 8.11.: Auf der Karte findet sich dann die Martinsgans mit Apfelrotkraut, Rahmwirsing und Kartoffelkloß – oder man genießt das schmackhafte Gänsemenü mit einem Feldsalat mit Speck und Croutons als Entrée, der Martinsgans wie oben beschrieben sowie mit einem Tages-Dessert. Im Menü enthalten ist außerdem ein Glas Montepulciano D’Abruzzo.

Estragon, Jahnstr. 49, Frankfurt, Mo bis Sa 17 – 24 Uhr, So Ruhetag, www.estragon-frankfurt.de

Zur Schönen Müllerin

In Torsten Dornbergers urigem Frankfurt Lokal „Zur Schönen Müllerin“ zwischen Sandweg und der unteren Berger Straße wird ab dem 11.11. ein leckeres Gänsemenü angeboten: Ofenfrische Gänsekeulen nach Rezept des Hauses mit hausgemachten Knödeln, Apfelrotkohl, glacierten Maronen und einem raffinierten Sößchen kommen hier auf den Tisch.

Zur Schönen Müllerin, Baumweg 12, Frankfurt, tägl. 16 – 24 Uhr, www.zur-schoenen-muellerin.eatbu.com

The WestinGrand Frankfurt

Das schicke GrandSeven im The Westin Grand Frankfurt im Herzen der City bietet leckeres Gänseessen im kleinen Kreis mit einer halben Gänsebrust und -keule und allem, was dazugehört – Bratäpfel, Klöße, Apfelrotkohl, Maronen und Wacholdersauce. Das Restaurant bittet um Reservierung drei Tage im Voraus. Als besonderes Special gibt es Gans to Go: Für das Gänseessen zu Hause kann man eine servierfertige Gans für vier Personen mit allen Beilagen ordern; einfach drei Tage im Voraus bestellen, im GrandSeven abholen und mit Freunden zu Hause genießen.

GrandSeven im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, www.grandseven.de/weihnachten