Sina Valentina ist den meisten in der Szene durchaus ein Begriff. Etwas weniger bekannt ist der Mensch hinter der Drag-Kunstfigur, David „Dave“ Stöcker. Dave ist allerdings in den letzten Jahren und nicht zuletzt durch die Erfahrungen als Sina immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass er kein Mann ist.

„Er“ wandte sich im Februar erstmals an hinnerk und seit dem telefonierte die Redaktion mehrfach ausführlich mit ihm und freut sich darauf, Dave auf dem Weg jetzt eingeschlagenen Weg der Transistion in sein wahres Ich Samiya redaktionell begleiten zu dürfen. In den nächsten Monaten werden wir euch online und hin und wieder auch der gedruckten Ausgabe über die Fortschritte des Weges in den „richtigen“ Körper berichten. Den Anfang macht pünktlich zur Party ein Hintergrundinterview über den Entscheidungsprozess bis hin zum Beginn der Hormontherapie, die nun begonnen hat, hier auf www.hinnerk.de.

Samiya will allerdings nicht nur über sich und ihre Erlebnisse sprechen, sondern Transgender und Transsexuellen auch eine Plattform für Vernetzung und gemeinsame Unternehmungen ermöglichen. Deshalb schlüpft sie wieder in ihre Rolle der Sina und lädt als solche für den 25. Mai zur Premiere von „This is me“, Hamburgs erster Party speziell für die Trans*-Community ins kukuun auf der Reeperbahn:

„Kennenlernen, Flirten, Showacts, Latin, Pop, House, Dance, Schlager – feiert mit uns gemeinsam in einer exklusiven Location zum Thema Transgender & Interessierte.“

Da sind wir gerne dabei!

25.5., This is me, kukuun im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21 – 22, Hamburg, S Reeperbahn, 23 Uhr, www.facebook.com/transgenderpartyhamburg