AleXio mit Rute

Die bekommt ihr aber wieder nicht zu sehen. Mutmaßlich. Trotzdem weiterlesen! Am Tag, an dem der Überlieferung nach das Christkind geboren wurde, laden Alex und sein Team zur Geburtstagsfeier ins Golden Cut. Natürlich wird das aber mal wieder kein Kirchgang im klassischen Sinne, eher wohl der bibelsprichwörtliche Tanz ums Goldene Kalb. Stichwort Kalb bzw. Stier: Es sind trotz Weihnachten äußerst spärlich dekorierte Muskelmänner als Gogos angekündigt. Und eben DJ AleXio, der sonst unter anderem im Berliner gmf die Massen zum Tanzen bringt. Der italienisch-stämmige Beau hatte es sich ausdrücklich gewünscht, auch einmal beim heiligsten der Camp-Feste auflegen zu dürfen. Und weil ja Weihnachten ist, ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Zur Freude der Feiernden, denn die ersten Besuche beim Camp kamen extrem gut an.

25.12., Santa Camp Cums, Golden Cut, Holzdamm 61, Hamburg, S+U Hauptbahnhof, 23 Uhr