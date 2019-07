Das Kollektiv gegenüber hinnerk: „Dieses Jahr, am 3. August 2019, feiern wir die Queer Flora. Dass wir das können, verdanken wir mutigen Menschen wie Magnus Hirschfeld, Marsha P. Johnson (Stonewall-Aufständler*in) und so vielen anderen. Während der Hass auf Vielfalt und Freiheit in Deutschland wieder zunimmt, wird die Queer Flora auch 2019 ein Ort für alle sein. Unsere Spenden gehen in diesem Jahr an das Projekt Solace Initiative in Ghana. Es ist die erste LGBTQ+-Organisation in dem afrikanischen Land, in dem Schwule, Lesben und Trans*menschen weiterhin Repressionen ausgesetzt sind. Außerdem unterstützen wir das BASIS-projekt Hamburg, das sich an männliche Sexarbeiter richtet, und den Verein 6. Autonomes Frauenhaus Hamburg.“