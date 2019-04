Queer Lives Matter • 13. Parlamentarischer Regenbogenabend

50 Jahre nach Stonewall: Gemeinsam ins Gespräch kommen und feiern. Mit dabei u.a. die grünen Abgeordneten Claudia Roth, Ulle Schauws und Sven Lehmann.

Eine vorherige Anmeldung bis zum 6. Mai ist HIER erforderlich. Genauer Ort der Veranstaltung ist das Paul-Löbe-Haus neben dem Reichstagsgebäude.

Warum Queer Lives Matter das diesjährige Motto ist, erklärt die Bundestagsfraktion von Bündnis90/Grüne so:

In über 70 Staaten werden Menschen dafür bestraft, wen sie lieben oder wer sie sind. In einzelnen Staaten droht sogar die Todesstrafe. Fast die Hälfte der Menschheit lebt in Ländern, in denen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Personen staatlich diskriminiert, brutal verfolgt oder gar umgebracht werden. Und noch weit mehr können sich weder auf staatlichen Schutz noch gesellschaftliche Solidarität verlassen, wenn sie Opfer von Hetze, Hass oder Gewalt werden. Diese Schande darf niemanden kalt lassen, sondern muss zu beherztem politischem Handeln führen.

In anderen Ländern, auch in Deutschland, gibt es dagegen große Fortschritte. Nach langen Kämpfen wurde rechtliche Anerkennung erreicht und die Akzeptanz ist deutlich gestiegen. Aber auch hier sind Hass und Hetze nicht verschwunden und es gibt politische Kräfte, die das Rad zurückdrehen wollen.

× Erweitern Ulle Schauws im bluTalk zu queerfeindlicher Hasskriminalität.

50 Jahre nach Stonewall wollen wir darüber diskutieren, wie die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen weltweit und in Deutschland ist und was wir gemeinsam für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung tun können. Darüber möchten wir mit Ihnen und Euch ins Gespräch kommen.