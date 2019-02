Am 17.03. veranstaltet Queer Pride Würzburg eV in Kooperation mit dem Central im Bürgerbräu eine Fim-Matinée: Gezeigt wird 11 Uhr der Fulm „Stonewall – where the pride began“, in diesem Rahmen wir auch das Motto des diesjährigen WSD (CSD Mainfranken am 28.-29.06.) veröffentlicht.