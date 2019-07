Berlin ist bunt, vielfältig, weltoffen – und so präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder die East Side Music Days presented by DefShop®. Am 17. und 18. August werden das Ufer der Spree und der 2018 eröffnete Mercedes Platz in Friedrichshain zum musikalischen Schauplatz der besonderen Art.

Mehr als 40 nationale und internationale Music Acts spielen an drei Music Spots und einer Main Stage rund um die East Side Gallery eine bunte Mischung unterschiedlichster Genres, die ein ausgelassenes und musikalisch hochwertiges Wochenende versprechen. Das Street Music Festival bleibt seiner Linie treu und folgt dem "Umsonst & Draußen" Format.