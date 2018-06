× Erweitern Foto: Emilia Milewska Ein witziges und grenzwertiges Schauspiel mit Sadomaso-Elementen, zärtlicher Zweisamkeit und einer Meditation über das eigene Geschlechtsorgan. Zwei Männer auf der Suche nach einer neuen Männlichkeit.

Der bildende Künstler Roland Rauschmeier und der Performer Alex Bailey distanzieren sich vom Zwang, stark und autonom zu sein, untersuchen Begehren außerhalb der gesellschaftlichen Norm und hinterfragen die allgemein vorherrschenden Konzepte von Geschlecht und Sexualität. Wie können Männer heute in eine erfüllte Beziehung zu sich selbst und ihrer Umwelt treten? Der Kannibale von Rotenburg hat es mit dem Verzehr eines anderen Mannes versucht. Seine Geschichte steht im Zentrum dieser Arbeit. Hätte er in einer anderen Welt einen anderen Weg gefunden, um sein Begehren zu erfüllen?

In Sadomaso-Spielen und einer neuartigen Meditationspraxis suchen die beiden Performer nach Alternativen: Während SM als liebevolles Ventil für Dominanz- und Machtfantasien erscheint, verspricht HOMing™ die Befreiung von all den kulturellen Erwartungen, die an das männliche Geschlechtsorgan und seine Besitzer gerichtet werden. Rauschmeier und Bailey berichten von einem völlig neuen Zugang zum eigenen Selbst – Augenzwinkern inklusive.

CONSUMPTION AS A CAUSE OF COMING INTO BEING ist ein kompromissloser Blick auf männliche Verletzbarkeit, auf gescheiterte Kommunikation und auf die Erfahrung, einfach nur ein Schwanz zu sein.

Im Anschluss an die Vorstellung Publikumsgespräch mit den Künstlern und Rüdiger Jähne, Referent für Jungen- und Männerarbeit beim SKM Bundesverband. Moderation: Dietmar Kobboldt, studiobühneköln.

Danach: HOMING-PARTY