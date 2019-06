× Erweitern Foto: M. Rädel Möwe

Die richtige Vorbereitung für den Tag am Strand

Die Temperaturen in Deutschland sind so warm, wie schon lange nicht mehr. Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um spontan für ein paar Stunden an den Strand oder an einen See zu fahren. Gerade bei den aktuell sehr heißen Temperaturen, gilt es allerdings einige wichtige Dinge zu beachten. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie dein Ausflug ans Wasser auch bei der Hitzewelle dank der richtigen Gadgets zu einem echten Erfolg wird.

Foto: www.mediaserver.hamburg.de / Kai-Uwe Gundlach Elbstrand

Must-haves für den Tag am Strand

Ein Ausflug mit Freunden ist oft sehr spontan und wird deshalb nicht wirklich lange im Voraus geplant. Trotzdem solltest du vor der Abfahrt einige Sachen einpacken, damit du den Tag unbeschadet überstehst. Ausreichend Getränke sind ein Muss. Natürlich kannst du dir auch ein Bier oder anderen Alkohol einpacken. Am wichtigsten ist aber Wasser, um nicht zu dehydrieren. Deine alkoholischen Getränke solltest du mit Vorsicht genießen. Bei warmen Temperaturen ist die Wirkung auf den Körper stärker. Außerdem essen viele Menschen bei der Wärme weniger, wodurch der Effekt von Alkohol noch einmal intensiviert wird.

Für einen Tag am Strand solltest für dich selbst übrigens mindestens zwei bis drei Liter Wasser einplanen.

Darüber hinaus ist es ratsam, wenn du für ein wenig Schatten sorgst. Falls es am See oder am Strand keine Schattenplätze gibt oder diese nur schwer zu bekommen sind, darf ein Sonnenschirm nicht fehlen. Sonst wird es nahezu unmöglich, mehrere Stunden ohne Sonnenstich im Freien zu verbringen. Sonnencreme ist ein weiterer wichtiger Teil der Ausrüstung. Bei starker Sonneneinstrahlung ist es nicht ausreichend, wenn Ihr euch lediglich vor der Abfahrt eincremt.

Foto: italygaytravels.com Italien Schwules Paar am Strand von Salento

Angenehme Gadgets für den Strandtag

Zusätzlich zu den Must-haves für den Strandtag gibt es noch einige weitere Dinge, die den Aufenthalt angenehmer gestalten können. Beispielsweise einen Bluetooth Lautsprecher fürs Handy. So könnt Ihr am Strand ganz bequem Musik hören. Beispielsweise die von uns vorgestellte Beach Session Compilation. Idealerweise ladet Ihr eure Musik schon im Voraus mit einer App wie Spotify runter, dadurch kann euch schlechtes Netz am Strand nicht den Tag versauen.

Weitere wichtige Gadgets für den Strand können beispielsweise eine Kühlbox sein, mit der Ihr eure Getränke und eure Verpflegung kühlt. Schon in den letzten Jahren waren die sogenannten Unterwasserscooter enorm beliebt. Diese ermöglichen sehr schnelles vorankommen im Wasser und sorgen dabei für eine ganze Menge Spaß. Vielleicht etwas für dich und deine Freunde? Darüber hinaus können sogar relativ simple Gadgets wie eine Luftmatratze viel Freude bereiten. Ihr könnt in aller Ruhe auf dem Wasser liegen und euch entspannen, während Ihr ganz locker vor euch hintreibt. Selbst am Strand sind Luftmatratzen sehr praktisch. Ihr müsst nicht direkt auf dem Strand liegen, sondern habt eine bequeme Unterlage unter euch. So ist für maximale Bequemlichkeit gesorgt, während Ihr den Tag gemeinsam mit euren Freunden genießt.

Der Umgang mit den Wertsachen

Leider kommt es immer wieder vor, dass Badegäste am Strand beklaut werden. Auch aufgebrochene Autos in der Umgebung sind leider keine Seltenheit. Deshalb solltet Ihr nur die wirklich wichtigen Wertsachen mitnehmen. Idealerweise bleibt stets einer von euch am Platz, während die anderen sich ins Wasser stürzen. Denn das Versteck unter dem Handtuch ist mittlerweile bekannt und gewährleistet damit für Wertsachen keinen guten Schutz mehr. Eine Alternative kann ein Tresor für den Strand sein. Dieser hat ausreichend Platz für Smartphones und Geldbörsen und gibt einen enorm lauten Warnton von sich, wenn er ohne Eingabe des Codes bewegt wird. Selbst auf dem Wasser werdet Ihr das noch mitbekommen.