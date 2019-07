Diese Beachpartys solltest du nicht verpassen

× Erweitern Foto: Sarahlarkin, Pixabay, CCO Strand

Nicht nur in südlichen Gefilden findest du Beachpartys der Extraklasse. Auch in Deutschland hast du zahlreiche Möglichkeiten eine coole Beachparty zu erleben – und nicht nur am Nord- oder Ostseestrand. Denn auch in den Städten findest du jede Menge Beach Clubs, die heiße Partys versprechen.

Das perfekte Outfit für die Beachparty

Das perfekte Outfit für eine Strandparty ist luftig und frisch. Doch vor dem eigentlichen Outfit wird meist dein Duft wahrgenommen und speziell Beachpartys bieten meist reichlich Flirtpotential. Dementsprechend sollte also auch dein Parfum ausfallen. Sommerlich, leicht und nicht zu süß. Große Onlineshops wie parfumdreams.de bieten neben einer tollen Auswahl an sommerlichen Parfums auch Gratisproben an, denn nicht immer passt ein Duft auf Anhieb. Dank der Gratisproben kann man somit auch einfach einen sommerlichen Duft testen, ohne gleich für teures Geld einen großen Flacon bestellen zu müssen. Passt der Duft geht es ans Outfit.

Je nachdem, welche Strandparty du besuchst, solltest du selbstverständlich deinen Bikini nicht vergessen. Denn nicht nur am Strand, sondern auch in den Beach Clubs ist Wasser das Element Nummer eins.

Mit einem leichten und luftigen Sommerkleid bis du immer gut angezogen. Blumenprints sind der Hit der Saison und auch Streifen sind im Trend. Perfekt ist es, wenn das Kleid in den Sonnenfarben Gelb oder Orange ist, denn damit liegst du garantiert im Sommertrend 2019. Ein Pareo, den du raffiniert bindest, kann dabei genau so interessant und sexy wirken, wie ein Minirock mit einem Top.

Magst du lieber Hosen, sind knappe Jeans-Shorts mit luftiger Bluse ideal, um abzutanzen und den Abend in vollen Zügen zu genießen. Eine weiße Bluse mit dunkler Jeans-Short sieht nicht nur umwerfend, sondern auch sehr elegant aus und du wirst die Blicke garantiert auf dich ziehen.

Der Schuhtrend dieses Sommers sind Sandalen mit Schnürbändern, die du auf die unterschiedlichste Weise binden kannst. Wer diese nicht mag, ist mit Sandalen oder auch Sommerstiefeln mit eckigen Fußkappen bestens beraten. High Heels hingegen sollten dezent und nicht zu auffällig sein, wenn man im Trend liegen möchte.

Accessoires für die Strandparty

Zur Strandparty oder einem Beachfestival ist weniger definitiv mehr. Ein paar hübsche Ohrringe und eine Oversize-Kette passend zu deinem Outfit und schon bist du richtig gestylt. Eine Clutch oder für die sportlichen ein kleiner Rucksack darf natürlich nicht fehlen. So kannst du all deine Dinge verstauen, die du bei der Party benötigst.

Je nachdem, welche Schuhe du trägst, kann ein Fußkettchen ebenfalls überzeugen. Allerdings sind diese auf Sandalen mit Schürbändern nicht ideal und gehen dabei vollkommen unter. Auf High Heels, Sandalen oder auch Flip Flop ist ein edles Fußkettchen aber nach wie vor im Trend und kann Akzente setzen.

× Erweitern Foto: Kuszapro, Pixabay, CCO Strand

Die angesagtesten Beach Clubs in Deutschland

Deutschland hat weit mehr zu bieten und es gibt nicht nur Clubs, in denen du das Sonnenlicht nur erahnen kannst. Hier haben wir dir die beliebtesten Beach Clubs in Deutschland zusammengefasst.

Beach Club Strand Pauli

Sonnenanbeter kommen im Beach Club Strand Pauli voll auf ihre Kosten. Meterhohe Palme, lässige Lounge-Möbel und weiß Sand, was will man mehr? Dabei liegt der angesagte Beach Club direkt am Hamburger Elbufer und ist nur wenig Meter von den Landungsbrücken St. Pauli entfernt. Während du leise Hintergrundmusik hörst, kannst du praktisch den Kreuzfahrtschiffen oder auch den Containerschiffen bein Ein- und Auslaufen zuschauen.

City Beach Club Hamburg

Ebenfalls an den Landungsbrücken von St. Pauli hast du auch hier einen Logenplatz, um den Schiffen zuzuschauen. Auf rund 800 qm kannst du es dir in den Lounge-Möbeln und Liegestühlen bequem machen und dir eine Auszeit vom Alltag gönnen. Zudem hast du hier die Möglichkeiten den Infinity Pool zu nutzen und die Ozeanriesen auf der Elbe zu beobachten.

Schöne Aussichten 360 – Hannover

Im Beach Club Schöne Aussichten 360 hast du auch in Hannover einen sehr angesagten Club. Hoch über den Dächern der Stadt liegt dieser Beach Club auf einem Parkhaus, welches sich in der Röselerstraße befindet. Hier kannst du auf 1500 qm in den lässigen Lounge Sesseln eine Auszeit nehmen und die wahnsinns Aussicht über Hannover genießen.

Mandala Beach Club – Erfurt

Palmen, mediterranes Ambiente und coole Drinks in Liegestühlen sind ein Garant für einen chilligen Abend. Im Herzen von Erfurt ist der Mandala Beach Club zu finden und hat zudem noch eine Kletterhalle zu bieten, wenn man sich noch sportlich betätigen möchte. Regelmäßige After-Work-Partys finden hier von Mai bis September statt, um sich vom stressigen Arbeitsalltag gebührend zu erholen.

Strandbar Mitte – Berlin

Der erste innerstädtische Beach Club in Deutschland war die Strandbar Mitte, die im Jahr 2002 ihre Pforten öffnete. Hier hast du ein Stückchen Karibik mitten der Stadt und kannst unterm Sternenhimmel lateinamerikanischen Rhythmen lauschen.

Seaside Beach – Essen

Am Ufer des Baldeneysees liegt der Essener Seaside Beach Club. Vor den Toren der Ruhrmetropole kannst du dich unter einer der mehr als 100 Palmen entspannen und in Hängematten abhängen oder dich gemütlich in die Relaxliegen oder Liegestühle legen. Zudem können hier auch Surfboards ausgeliehen werden, wenn dir das Entspannen zu langweilig wird.

Cologne Beach Club km 689 – Köln

1.110 Tonnen feiner Quarzsand, riesige Sonnensegel und Strandliegen laden dich ein, um den Alltag hinter dir zu lassen und dir eine Auszeit am Rheinufer zu nehmen. Mit einem traumhaften Blick auf den Kölner Dom kannst du hier die Schiffe beobachten, die vorüberziehen oder du lauschst den Stars, die auf der nahe gelegenen Open-Air-Bühne ihre Konzerte geben.

Beach 38° – München

Der Indoor Beach Club Beach 38° konnte mit seinem Konzept überzeugen. Denn das ganze Jahr über können die Besucher karibisches Ambiente genießen und wird es draußen über 20 ° warm, wird die Party einfach nach draußen verlegt. Drinnen wie draußen erwarten dich feiner Quarzsand, Strandatmosphäre und Urlaubsfeeling pur.

Sky Beach – Stuttgart

In luftiger Höhe ist der Sky Beach in Stuttgart hoch über den Dächern auf dem Galeria Kaufhof Parkdeck. Der schneeweiße Sand von den Fidschi-Inseln und die Lounge Sessel laden zum Träumen ein. Mit dem traumhaften Blick über Stuttgart kann man schnell abschalten und einfach nur genießen.

Der Sommer verspricht einiges und wer jetzt noch keine Lust auf eine Beachparty bekommen hat, dem wird einiges in Deutschlands Beach Clubs entgehen.