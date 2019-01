Mit Yoga durch die kalte Jahreszeit

× Erweitern Foto: Spirit Yoga Spirit Yoga

Eben war noch Sommer und jetzt sind wir mittendrin in den kalten und dunklen Tagen. Und die können sich – wie wir Berliner nur zu gut wissen – schon mal gerne bis in den April hinziehen. Was kannst du aus yogischer Sicht tun, um im Winter trotzdem aktiv zu bleiben und die Energie und Kraft beizubehalten?

Zuallererst hilft die richtige Einstellung: Statt die nächsten Monate schlecht gelaunt auf den Sommer zu warten, nimm an, was jetzt ist. Gerade die Zeit um den Jahreswechsel gibt dir die Gelegenheit, einmal nach innen zu schauen und einen verfrühten seelischen „Frühjahrsputz“ zu unternehmen. Stefan, Yogalehrer bei Spirit Yoga in Berlin, hat noch ein paar Tipps und Yogapositionen zur Unterstützung:

Um der Trägheit entgegenzuwirken und gleichzeitig gut geerdet zu bleiben, können Übungen wie der „Baum“ helfen. Die Verbindung mit dem Boden suchen und dabei nicht die Balance verlieren – in der turbulenten Zeit rund um Weihnachten manchmal gar nicht so einfach.

Für alle, die den ganzen Tag am Schreibtisch arbeiten oder viel stehen, sind Umkehrhaltungen prima geeignet, um die Beine zu entlasten und den venösen Rückfluss zu fördern. Es muss dabei noch nicht einmal ein Hand- oder Kopfstand sein – einfach die Beine mit oder ohne Gurt für ein paar Minuten an der Wand hochlegen.

Um bei weniger Bewegung die Verdauung in Schwung zu halten, eignen sich Drehungen sehr gut. Ganz bequem mit einem Kissen unter dem Oberkörper, lässt dich diese restorative Yogahaltung sogar im Bett ausführen.

Stefans Extra-Tipp: Jetzt ist Erkältungszeit! Morgens und abends die yogische Reinigungstechnik des Nasenspülens durchführen. Eine Messerspitze Salz in ein Nasenspülkännchen (Neti Pot) geben und mit Wasser auffüllen. Das Wasser in ein Nasenloch fließen lassen und auf der anderen Seite werden Schmutz und Krankheitserreger herausgespült. Übung macht den Meister – wie immer im Yoga.

Spirit Yoga in Berlin bietet in den drei Studios in Mitte, Charlottenburg und Zehlendorf rund um die Woche Restorative Yoga an. In diesen, auch für absolute Anfänger geeigneten, Klassen werden einfache, ruhige Positionen im Sitzen oder im Liegen lange gehalten. Dadurch entkommt man dem Alltagsstress, kommt wieder bei sich selbst an. Eine ideale Begleitung für diese Jahreszeit.

