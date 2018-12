Unterschiede zwischen Schwulen- und Heterobeziehungen

× Erweitern Foto: Dimitar Belchev / Unsplash Liebe

Erwartungsgemäß gibt es einige interessante Unterschiede zwischen schwulen und heterosexuellen Paaren. So soll zum Beispiel die individuelle Autonomie in schwulen Beziehungen eine größere Rolle spielen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist der, dass gleichgeschlechtliche Paare erst seit kurzem das Recht haben, legal zu heiraten. Der nächste Unterschied ist, anders als das obige Beispiel, sogar ein Vorteil.

Foto: Andrew Neel / unsplash Mann

So ist zum Beispiel die Aufteilung von Macht, Gleichheit und Fairness in der Beziehung bei homosexuellen Paaren angeblich gerechter. Ein großer Teil der Macht, die in jeder Beziehung besteht, ist die Fähigkeit eines Partners, die Ziele des anderen zu beeinflussen und voranzubringen. Mit anderen Worten, wenn einer der Partner viel mehr Macht hat und viel einflussreicher ist als der andere, ist die Beziehung im Ungleichgewicht. Je mehr sie aus dem Gleichgewicht gerät, desto mehr fühlt sich die Beziehung ungerecht an. Das ist natürlich in allen Beziehungen gleich. Wo aber liegen nun die Unterschiede?

Das leidige Thema – Geld

Statistisch gesehen tendieren Männer dazu, relativ viel zu verdienen. Frauen verdienen oft für dieselbe Arbeit nur einen Teil von dem, was Männer am Ende des Monats mit nach Hause nehmen. Es ist schwer, ein schwules, männliches Paar zu finden, bei dem es nicht darum geht, sich im Bezug auf Aussehen, sozialen Einfluss oder Einkommen zu übertreffen. Männer, vor allem aus der Mittelklasse oder der höheren Gesellschaftklasse mit gutem wirtschaftlichen Status, werden sozialisiert, um „ihren Weg zu finden" und genießen ein soziales Privileg (ob sie es wollen oder nicht) unter allen Bevölkerungsgruppen. Viele schwule Männer der weniger privilegierten sozialen Gruppen stehen somit vor einer doppelten Herausforderung beim Umgang mit Reaktionen aus dem Umfeld und mit gesellschaftlichem Druck. Es gibt viele potenzielle Belastungen, denen man sich stellen und die man überwinden muss. Heterosexuelle Männer werden oft mit dem sozialen Druck konfrontiert, mehr als ihre Frauen verdienen zu müssen. Umgekehrt kann sich ein heterosexueller Mann, der weniger verdient als seine Frau, erniedrigt, eifersüchtig oder niedergeschlagen fühlen (sowohl von Frauen als auch von anderen Männern), was aus den starken und allgegenwärtigen Botschaften der Gesellschaft über das, was nun einmal von Männern erwartet wird, resultiert.

Foto: Nikita Belov / unsplash Liebe

Eine Paartherapie, die einem schwulen Paar hilft, Konflikte über Geld zu lösen, beinhaltet beispielsweise oft, dass den Partnern dabei geholfen wird zu verstehen, dass dies kein Wettbewerb ist oder dass ein Partner nicht dominieren oder zum „Gewinner" erklärt werden muss. Es geht darum, ein „Wir“ zu bilden. Ein „Wir“, bei dem jeder Partner ein 50/50-Stakeholder in der Beziehung ist, kann für Männer schwierig sein, da Männer in der Regel schon im Kindesalter lernen, „zu kontrollieren“ und „zu dominieren“

Im Gegensatz zu Hetero-Paaren, die (bis vor relativ kurzer Zeit) das Monopol der rechtlichen Anerkennung ihrer Beziehungen hatten, wurden schwule Männer gesetzlich als zwei unabhängige Personen unter einem Dach behandelt, insbesondere für rechtliche und steuerliche Zwecke. Gerade verheiratete Paare werden sozialisiert, um ihr Geld leichter zu „mischen“, und sie haben das Beispiel ihrer Eltern und subtile heterosexistische Verhaltensmodelle (von Spielfilmen über Fernsehen bis hin zu Werbespots).

Sie haben häufiger gemeinsame Bankkonten, gemeinsame Steuererklärungen und automatische Erbrechte, bis hin zu Hinterbliebenenrenten die eine soziale Sicherheit garantieren – und das schon seit Generationen. Schwule werden sozialisiert, um individueller zu denken und die Idee, ihre zwei individuellen Einkommen zu einem „Haushaltseinkommen“ zu mischen, sobald sie miteinander verbunden sind, ist eine Art mentale und emotionale Hürde, die mit zunehmender Zeit und Vertrauen nur leiser wird.

Foto: Jeremy Banks / unsplash Beim Thema Frühstück im Bett gibt es wohl kaum Unterschiede zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen. Geht immer, krümelt und kratzt auch immer. :)

Wie unterscheiden wir uns beim Thema Sex?

Schwule Paare neigen dazu, mit dem Thema Sex anders umzugehen als Hetero-Paare. Wir alle wissen, dass schwule männliche Paare viel eher die Idee einer nicht monogamen Beziehung leben. Ein Teil davon ist kulturell bedingt, ein anderer Teil davon ist die Natur der Sexualität von Männern im Allgemeinen. Homosexuelle Männer sind viel wahrscheinlicher nicht entsetzt über die Vorstellung, dass eine andere Person Sex mit ihrem Partner / Ehepartner hat, oder von ihr angesprochen wird.

Foto: Malcolm Lightbody / unsplash Liebe

Schwule können Sex in der Regel leichter von der Liebe trennen. Manche Dinge transferieren sich einfach rein kulturell, physisch, sozial und emotional nicht. Durch den gesellschaftlichen Wandel finden sich nun oft homosexuelle Paare auf der Partnerberatungs-Couch zu genau diesem Thema.

Dies trifft auch auf Heteropaare zu, die sich ebenfalls den Fragen der Monogamie, Häufigkeit, Art des Geschlechtsverkehrs, BDSM und sogar Zeitmanagement-Diskussionen stellen. Allerdings äußern sich diese anders – außer wenn es um die gemeinsame Zeit geht. Für homosexuelle Paare sowie heterosexuelle Paare kann es jedoch ein großer Faktor sein, Zeit für Sex zu finden, da in der heutigen Zeit oft beide Partner beschäftigt und womöglich hochrangige Führungskräfte oder Fachleute sind, die außerordentlich lange Arbeitszeiten oder Jobs haben, für welche sie häufig reisen müssen.

Im Großen und Ganzen aber geht es um die Liebe und den Respekt für den Partner, und hier sind homosexuelle Paare und heterosexuelle Paare gleich – die Grundlagen einer liebevollen Partnerschaft mit gegenseitiger Achtung sind die Basis einer gesunden und glücklichen Lebensgemeinschaft.