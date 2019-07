TAIMI - die Gay-Networking-App jetzt auch in Deutschland!

• ANZEIGE •

Passend zur CSD-Saison startet die neue schwule Netzwerk-App TAIMI. Damit bekräftig TAIMI sein starkes Engagement für Gleichheit, Anerkennung und Respekt sowie sein politischen Eintreten für die Rechte und Anliegen der LGBT+ Community.

TAIMI, die schwule soziale Netzwerk-App ermöglicht es allen, sich zu verbinden, ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Die Anwendung, die sich bereits in Nordamerika, Brasilien und Europa (u.a. im Vereinigten Königreich, Irland und Frankreich) zu einer festen Größe entwickelt hat, fügt nun eine weitere Markt in Europa hinzu.

Diskriminierungsfreies Umfeld

„Wir freuen uns sehr auf unseren Eintritt in den deutschen Markt! Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund der Pride-Veranstaltungen in Deutschland. TAIMI schafft ein sicheres, diskriminierungsfreies Umfeld, in dem Online Nutzer neue Freunde treffen können und bedeutungsvolle Verbindungen entstehen. Wir sind bemüht die Anwendung fortlaufend weiter zu verbessern und wir freuen uns sehr darauf gemeinsam mit den Nutzern die Anwendung weiter zu entwickeln“, sagt der Gründer Alex Pasykov.

Freundschaft, Liebe, einfaches Gespräch

TAIMI richtet sich an schwule Männer, die auf der Suche nach der großen Liebe, einer bedeutungsvollen Freundschaft oder einem einfachen Gespräch sind. Nutzer der Anwendung TAIMI haben die die Möglichkeit, ihre Meinung zu bestimmten Themen zu posten, Gruppen zu erstellen und neue Communitys zu bilden.

Das soziale Network verfügt über mehrere Überprüfungsbestimmungen, 24h Profilmoderation und Soforthilfe rund um die Uhr. Zudem können Nutzer die Anwendung mit einer PIN oder einem Fingerabdruck sichern. TAIMI ist kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar. Eine kostenpflichtige abonnementsbasierte Variante für Premium-Nutzer ist ebenfalls vorhanden. TAIMI setzt sich für Gleichheit, Anerkennung und Respekt ein und duldet keinerlei Diskriminierung, Hass oder Aggressionen auf der Grundlage der sexuellen Orientierung.

