Schwules Daten auf TVNOW: Kein Trash-TV

Es wird sicher eine der aufsehenerregendsten Sendungen werden: eine schwule Datingshow.

„Ja, das kann für Diskussionen sorgen. Doch eigentlich sollte eine solche Datingshow für Schwule heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein“, so die zuständige Castingredaktion von der verantwortlichen Kölner Produktionsfirma Seapoint. „Das hat schon viel zu lange gedauert. Wir wollen das jetzt ändern.“

Wie läuft das ab?

„Vier Wochen lang stellen sich schwule Singlemänner dem Abenteuer Liebe und versuchen das Herz ihres Mr. Right zu erobern“, verrät sie uns. „Neben heißen Flirts und die Chance, seinen Traummann kennenzulernen, wird es den Gay-Singles durch die Show ermöglicht, endlich mit nervigen Klischees und Vorurteilen gegenüber Schwulen aufzuräumen.“ Es geht also nicht nur um die Liebe, um TV-Spaß und Entertainment, sondern auch um schwule Emanzipation von Stereotypen und Klischees. Was nicht heißen soll, dass hier alle Männer heteronormativ auftreten wollen und werden, denn „wir wollen die ganze Bandbreite der Szene abbilden, natürlich auch die Paradiesvögel, aber auch die eher unauffälligen Männer.“

Foto: Denise / pixelio.de Was ist Liebe „Wir wollen niemanden vorführen und wir wollen auch wirklich nur Kandidaten, die eine Beziehung suchen ...“

Und mit welchem TV-Format kann man die Sendung denn vergleichen?

„Am ehesten noch mit dem Bachelor ... Es wird in etwa die schwule Version des Bachelors werden“, so die zuständige Castingredakteurin. Also mehr Show als Liebessuche? „Nein! Die Sendung meint ernst. Natürlich wird das auch eine Unterhaltungsshow, aber es wird KEIN Trash-TV. Wir wollen niemanden vorführen und wir wollen auch wirklich nur Kandidaten, die eine Beziehung suchen, nicht Männer, die einfach nur ins Fernsehen wollen.“ Erfahrung in Sachen Show hat die erfolgreiche Produktionsfirma Seapoint: Sie steht auch hinter TV-Formaten wie „Let’s Dance“ oder „Das Sommerhaus der Stars“; produziert wird die Sendung übrigens im Auftrag des Streamingdienstes TVNOW*. Bewerben kannst du dich jetzt!

*TVNOW ist das Videoportal und der Streamingdienst der Mediengruppe RTL