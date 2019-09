Sport und Gesundheit - die wichtigsten Unterschiede zwischen Walken und Nordic Walking

Nordic Walking zählt zu den Trendsportarten. Bei diesem Sport, der eine Mischung aus Wandern und Joggen darstellt, spielt der Bewegungsrhythmus von Armen und Beinen eine große Rolle. Beim Walken hingegen handelt es sich um einen sanften Ausdauersport, der den Körper nur mäßig belastet.

Gelenkschonende Sportarten mit hohem Gesundheitswert

Der Begriff Walking kommt aus der englischen Sprache und wird mit "Gehen" übersetzt. Beim Nordic Walking, einer aus Finnland stammenden Variante, gibt es im Unterschied zum Joggen keine Schwebephase, sodass die Füße immer auf der Erde bleiben. Diese Sportart gilt deshalb als besonders gelenkschonend. Seit 1940 wird Nordic Walking von Skilangläufern zur Vorbereitung auf das Skitraining genutzt. Eine Besonderheit des Sports besteht darin, dass zur Unterstützung der Bewegungsabläufe spezielle Stöcke verwendet werden. Im Gegensatz zum Nordic Walking sind für das Walken keine Stöcke oder andere Hilfsmittel erforderlich. Aufgrund der geringen körperlichen Belastung kann der sanfte, aber effektive Ausdauersport auch von untrainierten oder übergewichtigen Menschen ausgeübt werden. Das Walken zählt zu den Bewegungsformen, die unabhängig vom Fitnesslevel für Menschen jeder Altersgruppe geeignet ist. Häufig gehört Walken zum Sportprogramm bei Rehabilitationsmaßnahmen. Zu den positiven Effekten zählen die Stabilisierung des Blutdrucks sowie die Verbesserung der Durchblutung und der Cholesterinwerte. Für Fitness-Einsteiger ist Walken die perfekte Sportart, da keinerlei Vorkenntnisse oder Vorbereitungen notwendig sind.

× Erweitern Foto: CC0 Nordic Walking

Der wichtigste Unterschied zwischen Walken und Nordic Walking besteht darin, dass beim Nordic Walking mit Stöcken gearbeitet wird, während beim Walken lediglich die Arme eingesetzt werden, um die Bewegungsabläufe zu koordinieren. Mit dem Walken kann auch nach langen Phasen ohne körperliche Betätigung begonnen werden. Als Einstieg in ein aktives Leben ist der Walking-Sport ideal. Dabei genügt bereits ein regelmäßiges Training mit jeweils 20-minütigen Übungseinheiten, um Übergewicht abzubauen. Damit sich kein Muskelkater entwickelt, sollten vor dem Training einige Aufwärm- und Dehnübungen durchgeführt werden. Beim Walken sollten die Hände immer leicht geöffnet bleiben und keinesfalls zu Fäusten geballt werden, da dies zu Störungen im Bewegungsablauf führen kann. Im Nordic Walking kommt es auf den richtigen Stockeinsatz an, der geübt werden muss, damit es nicht zu Verspannungen der Nackenmuskulatur kommt.

Die Bedeutung sportlicher Betätigung

Wenn bei diesem Sport alles richtig gemacht wird, sind der gesamte Oberkörper sowie die Arme in Bewegung. Auf anspruchsvollen Nordic Walking-Strecken werden beinahe alle Muskeln effektiv trainiert, sodass bereits nach circa 90 Minuten etwa 400 Kalorien verbrannt sind. Die Wichtigkeit sportlicher Betätigung wird auch von Unternehmen, die mit nützlichen Geschenken wie Stirnbändern, Taschen oder Rucksäcken mit Firmenlogo die Motivation ihrer Mitarbeiter stärken, zunehmend erkannt. Outdoor-Werbeartikel für unterschiedliche Zwecke sind meist online zu finden. Zur Website geht es hier. Outdoor-Werbemittel, die einen praktischen Nutzen erfüllen, werden häufig über einen längeren Zeitraum verwendet. Eine Sportart wie Nordic Walking ist als Vorbereitungstraining auch für Wanderer ideal. Die gesundheitlichen Vorteile des Walkingsports konnten in klinischen Studien dokumentiert werden. Insbesondere bei häufigem Training kann mit einer besseren kardiovaskulären Tätigkeit, einer verbesserten Körperhaltung sowie einer schnelleren Gewichtsabnahme gerechnet werden. In der Reha-Phase nach einer Knie- oder Hüftoperation trägt regelmäßiges Walken dazu bei, die Beweglichkeit zu fördern. Da die Beine bei diesem Sport ständig in Bewegung bleiben, wird gleichzeitig die Elastizität der Beinvenen unterstützt. Probleme mit dem Beinvenen können dadurch reduziert werden. Darüber hinaus werden durch Aktivitäten wie Walken und Nordic Walking auch die Knochen gestärkt, sodass beide Sportarten zur Osteoporose-Prävention geeignet sind. Ein weiterer Aspekt, der für diesen Gesundheitssport spricht, ist die Tatsache, dass Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem stärkt und dadurch zahlreichen Krankheiten vorgebeugt wird. Bei gesundheitlichen Problemen sollte zunächst der Hausarzt konsultiert werden, der anhand einiger Untersuchungen feststellt, ob Ausdauersportarten wie Nordic Walking oder Walken für den Betroffenen geeignet sind.