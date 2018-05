„Reduce to the Max“ – Gelungener Relaunch bei IWWIT

Als Swatch-Erfinder Nicolas Hayek 1994 sein Konzept für den Smart vorstellte, ging es ihm um die Reduktion des Autos auf das Wesentliche. Der Werbespruch „reduce to the max“ könnte heute auch den Machern von www.iwwit.de Pate gestanden haben. Zehn Jahre nach dem Start der Aufklärungskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe, die sich speziell an Männer wendet, die Sex mit Männern haben, sind die Ansprüche an eine Online-Seite ganz allgemein, als auch an die HIV-Prävention völlig andere als noch vor wenigen Jahren.

Weniger ist mehr

Vor allem die mobile Nutzung stellt Webseitenbetreiber vor Herausforderungen, da auf den Smartphones eher gescrollt und gewischt wird, Themen selten über Navigationsleisten oder die Suche aktiv gefunden werden. Für ein zuletzt so umfangreiches Portal wie www.iwwit.de mit seinen Rolemodels, Interviews, Blogs und sonstigen informativen Inhalten bedeutet das, sich noch einmal ganz neu vor Augen zu führen, was die halbe Million jährliche Besucher auf der Seite von ICH WEISS WAS ICH TU eigentlich wollen. Und das ist recht eindeutig: Schnelle Informationen über HIV-Prävention, STI (Sexuell übertragbare Krankheiten) und Testangebote.

Und so steht nun genau dieses über ein praktisches Kacheldesign komprimiert in sinnvoller Reihenfolge zur Verfügung. Die Seite wirkt sowohl über den Desktop, als auch über das Smartphone übersichtlich und strukturiert.

Safer Sex 3.0

Vor zehn Jahren gab es zum Schutz vor einer HIV-Übertragung nur das Kondom. Dementsprechend einseitig und einfach war die Botschaft von IWWIT: Kondome schützen. Das gilt selbstverständlich immer noch, nur sind für die Vermeidung einer Infektion mit HIV zwei weitere gleichwertige Methoden hinzugekommen: Ein unter funktionierender Therapie stehender HIV-Positiver kann das Virus nicht mehr weiter geben und ein HIV-Negativer, der die PrEP nimmt, kann sich nicht anstecken.

Diese drei Säulen in leicht verständlicher – „Generation wisch & weg“-angepasster Sprache zu präsentieren, ist den Machern gelungen. Im Prinzip bekommt der User bereits nach einem Klick/Touch die wesentlichen Informationen des Bereichs, für den er sich gerade interessiert. Möchte er tiefer in die Materie einteigen, bieten sinnvolle Einbindungen und Verlinkungen dazu Gelegenheit.

Besonders positiv fällt auf: Die Texte sind noch einmal verkürzt, optimiert und wertfreier gestaltet worden. Egal über welchen Präventionsweg man sich informiert, man fühlt sich gut und sachlich aufgeklärt, ohne dass das Gefühl vermittelt wird, die anderen Methoden seien besser oder schlechter.

www.iwwit.de