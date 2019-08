Cocktail mit Folgen 🍆 Zehn Tage Dauererektion

├Ś Erweitern Foto: instagram.com/dannypolaris Danny Polaris Auf seinem Instagram-Profil berichtet Danny Polaris regelm├Ą├čig ├╝ber seinen Zustand.

Danny Polaris wollte nur vor dem Berliner CSD schnell noch ein wenig Spa├č haben. Den hatte er, allerdings mit schwerwiegenden Folgen: Der in Berlin lebende Brite ├╝bertrieb es mit Potenzmitteln und liegt mit schwerem Priapismus im Krankenhaus. Eine Geschichte, die hoffentlich zum Nachdenken anregt.

ÔÇ×Was kann schon schief gehen?"

Gegen├╝ber dem Magazin PinkNews offenbarte der junge Mann seine Geschichte. Demnach hatte er nach einer Klubnacht in Berlin f├╝r den Nachhauseweg eine Viagra genommen und war dann doch noch zu einem Sexdate gegangen. Der Sexpartner bot dem alkoholisierten Mann an, ein Potenzmittel in den Penis zu injizieren. Polaris stimmte zu, unter anderem weil der Sexpartner angab, Krankenpfleger zu sein: ÔÇ×Ich dachte, warum nicht, was kann schon schief gehen?"

Eine ganze Menge, wie der Mann, der freiberuflich Sexkolumnen schreibt, in den n├Ąchsten Tagen feststellte. Er wachte mit einer schmerzhaften Erektion auf und machte sich dennoch auf den Weg zum CSD, den er mit einem weink├╝hlerumwickelten Dauerst├Ąnder ├╝berstand. Noch einen Tag sp├Ąter waren die Schmerzen so heftig, dass er mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort stie├č er auf erst ratlose, dann machtlose ├ärzte, die ├╝ber zehn Tage erfolglos versuchten, den Priapismus (der medizinische Fachausdruck f├╝r einen Dauerst├Ąnder) in den Griff zu bekommen, und verhindern mussten, dass Blutgerinnsel aus dem Penis in den Blutkreislauf geraten. Eine potenziell t├Âdliche Gefahr.

Inzwischen ist die Erektion gl├╝cklicherweise auf dem R├╝ckzug ÔÇô die Sch├Ąden am Penis sind allerdings so gravierend, dass es nicht sicher ist, ob Danny Polaris je wieder eine Erektion haben kann. Mindestens sechs Monate lang wird er sich verschiedenen Operationen und Therapien unterziehen m├╝ssen.

├Ś Erweitern Unser Video des Tages. Die ganze Geschichte von Danny Polaris selbst erz├Ąhlt. Um die Kosten f├╝r die Reha bezahlen zu k├Ânnen, haben Freunde f├╝r ihn eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Diese findet ihr HIER.

Mischkonsum birgt Gefahren

Wechselwirkungen von Medikamenten sind nicht zu untersch├Ątzen. Laut Bericht bei GCN gehen die behandelnden ├ärzte davon aus, dass nicht nur die doppelte Einnahme zweier verschiedener Potenzmittel, sondern auch Alkohol und Wechselwirkungen mit den HIV-Medikamenten zu dieser au├čergew├Âhnlich heftigen Reaktion gef├╝hrt haben. Dies gilt selbstverst├Ąndlich auch f├╝r illegale Substanzen ÔÇô gerade im Setting von Chemsex-Partys oder langen Sexkluborgien sollte man sich nicht uninformiert auf neue Substanzen einlassen und wissen, was man eh schon konsumiert hat!