Kondome mit Botschaft für Geflüchtete

Werbebotschaften auf Kondompackungen kennen wir alle. Warum diesen Platz nicht nutzen, um die zu erreichen, die mit herkömmlichen Präventionskampagnen schlechter ansprechbar sind, dachte sich die Deutsche AIDS-Hilfe.

Mit Hilfe von 350.000 Kondomen informiert die Deutsche AIDS-Hilfe ab heute geflüchtete Menschen und andere Migranten über das Gesundheitssystem in Deutschland, HIV und weitere sexuell übertragbare Infektionen (STI). Die Kondome können Dank Finanzierung von Durex und Gilead kostenfrei in Flüchtlingsunterkünften verteilt werden und erfüllen einen doppelten Zweck. Neben der ganz klassischen Vermeidung einer HIV-Infektion und der Reduktion des Ansteckungsrisikos bei anderen STI, kommt es bei der speziell erstellten „Your health“ -Edition auf die Verpackung an.

Fünfsprachige Webseite erklärt deutsches Gesundheitssystem

Ein Aufkleber auf der Umverpackung erklärt auf Englisch, Französisch, Russisch und Arabisch den Sinn des Kondoms: „Dein Schutz hier und jetzt!“ Darunter steht der Hinweis auf die eigens gestaltete Info-Webseite your-health.tips: „Deine Informationen über Gesundheit in Deutschland“.

Die Webseite ist das Herzstück der Aktion. Fünfsprachig erklärt sie das deutsche Gesundheitssystem. Sie informiert darüber, dass Geflüchtete ein Recht auf medizinische Versorgung haben und dass das Personal im Gesundheitswesen unter Schweigepflicht steht. Und sie gibt Informationen über Test- und Hilfsangebote. Erstellt wurde die Webseite mit finanzieller Unterstützung der Firma ViiV Healthcare.

Die Macher der Kampagne erhoffen sich, dass besonders Migranten aus Afrika und Russland mit den Kondomen erreicht werden und so früherer Diagnosen von HIV-Infektion erfolgen und AIDS-Erkrankungen verhindert werden.

Den nocheinmal spezielleren Bedürfnissen queerer Geflüchteter nimmt sich das Informationsportal www.queerrefugeeswelcome.de an.