Neue Mitmachkampagne: Du gewinnst. HCV verliert.

Bis 2030 haben sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) verursachte Hepatitis C zu besiegen. Dafür ist unser aller Mithilfe erforderlich. Hepatitis C tritt bei schwulen Männern überdurchschnittlich häufig auf und ist dabei äußerst tückisch.

Drei Regeln zur Beendigung von Hepatitis C

Unseren Magazinen blu, hinnerk, LEO, GAB und rik liegen in den kommenden vier Monaten praktische Klappkarten bei, die kurz und bündig über Ansteckungswege, Diagnose und Heilung der Hepatitis C informiert. Zusammenfassend geht es um folgende drei Punkte:

Einmal im Jahr zum Test

Wenn infiziert, behandeln lassen

Mitmachen und weitererzählen

Du kannst die vom forschenden Pharmaunternehmen AbbVie freundlicherweise finanzierte Karte auch hier direkt durchblättern, in den sozialen Netzwerken teilen oder als PDF herunterladen und an Freunde und Bekannte versenden.

Hilf mit, damit Hepatitis C 2030 genauso besiegt ist wie heute schon das Poliovirus.