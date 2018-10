Während ähnliche Produkte häufig in der ersten Anwendungsphase hässliche rote Flecken hinterlassen, beschränkten sich die Ergebnisse von BIOEFFECT auf sichtbar glattere Haut und weniger Empfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Wetterwechsel oder lange Klubnächte.

Die Entdeckung des Coenzyms Q10 im Jahr 1957 markierte den Beginn einer kleinen, aber nachhaltigen Revolution sowohl im medizinischen als auch im Kosmetikbereich. In den Folgejahren nach der Isolation und chemischen Identifikation fand man heraus, dass Q10 eine wesentliche Rolle bei der Generation der Körperenergie spielt und deshalb vermehrt in lebenswichtigen Organen wie Herz und Lunge auftritt. Später konnte Q10 außerdem nachgewiesen werden, Vorkommen von Antikörpern und die Aktivität der T-Zellen im Körper zu steigern, weshalb Q10 auch bei der Krebsbehandlung zum Einsatz kommt. Ein bedeutender Effekt auf die Revitalisierung der Haut in höherem Alter konnte bislang nicht unumstößlich bewiesen werden und würde auch einen Mangel an Q10 voraussetzen, wie es nur bei wenigen Menschen der Fall ist. Trotzdem darf der Vitalstoff zumindest von sich behaupten, mehr als bloßer Füller zu sein – wortwörtlich. Kollagen, oft aus Schweinehaut gewonnen, und Hyaluronsäure mögen die Haut oberflächlich und kurzfristig vielleicht frisch und jünger aussehen lassen, dieser Effekt hält allerdings nur so lange an, wie die jeweilige Creme auf der Haut verweilt. Die Moleküle beider sogenannter Anti-Aging-Produkte sind nämlich zu groß, um in die Haut eindringen zu können. Der Kosmetikhersteller Sif Cosmetics aus Island will nun unser Pflegeverhalten ein weiteres Mal revolutionieren. Ob BIOEFFECT hält, was es verspricht, wie einfach oder kompliziert die Anwendung ist und ob es tatsächlich das Zeug zum neuen Q10 hat oder nicht mehr ist als besseres Schweinehautextrakt, wollten wir wissen und haben das 30 DAY TREATMENT der Marke getestet.

Als erstes Unternehmen weltweit nutzt Sif Cosmetics für die Herstellung der BIOEFFECT-Produktreihe körperähnliches EGF. Das Protein ist verantwortlich für die Zellerneuerung und stimuliert unter anderem die Regeneration der Haut. Die Entdeckung von EGF in den 1980er-Jahren wurde mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Ab einem gewissen Alter produziert der Körper immer weniger des Proteins, was schlaffe und dünnere Haut sowie vermehrte Faltenbildung zur Folge hat. In einem mehrjährigen Forschungsprozess gelang es den Wissenschaftlern von Sif Cosmetics, den genetischen Code des menschlichen EGF in Pflanzen nachzubilden. Anders als die meisten Kosmetikhersteller stellen die Isländer die Wachstumsfaktoren dabei aus Pflanzen zur Verfügung. Bakterielle oder tierische Zellproduktionssysteme werden so umgangen. Auf die Haut aufgetragen erkennen die Zellrezeptoren den humanähnlichen EGF-Wachstumsfaktor und es werden Signale an den Zellkern gesendet, der dann die Produktion von Elastin und Kollagen vorantreibt. So soll das Hautbild gestrafft und Falten dezimiert werden. Die Gerste, in denen das Protein wächst, wird in Island gewonnen. Die Gewächshäuser selbst sind von umweltfreundlicher Energie aus Erdwärme betrieben. Über neuzig Tage dauert die Zucht. Die Gerste sitzt in Vulkanbimsstein und wird aus isländischen Quellen bewässert.

bioeffect

In der Anwendung ist das 30 DAY TREATMENT von BIOEFFECT einfacher als das tägliche Zähneputzen: Drei Phiolen mit Pipette im Verschluss befinden sich in einem kleinen Display. Morgens und abends werden zwei bis vier Tropfen auf die zuvor gereinigte Haut aufgetragen. Neben EGF wurden dem Produkt zwei weitere Wirkstoffe beigefügt: KGF ist wie EGF ein Wachstumsfaktor, beschleunigt unter anderem die Wundheilung und soll eine höhere Dichte der Haut bewirken. Das Protein Interleukin 1a ist beteiligt an der Regulierung des Immunsystems und Aktivierung der dermalen Matrix. Im Selbstversuch konnte das 30 DAY TREATMENT durch seine Verträglichkeit punkten. Tatsächlich waren erste Erfolge bereits nach weniger als zwei Wochen zu verzeichnen. Wer das nötige Kleingeld hat, kann bedenkenlos zugreifen, denn billig ist das Anti-Aging-Wunder aus Island nicht. Es weiß dafür aber mit seiner Wirkung zu überzeugen.

www.bioeffect.de