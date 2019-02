Selbstakzeptanz: Ich bin gut. Genau so, wie ich bin.

www.tom-tailor.de

Jeder Mensch hat im Leben Zweifel an sich. Stimmt das Äußere? Bin ich zu dick? Ist die Hüfte zu breit, sind die Schenkel zu dick, ist die Stimme zu schrill oder bin ich zu langweilig? Sind alle anderen interessanter als ich?

Und die auf Social Media perfekt inszenierte, oft im Übermaß von Profis (oder mäßig begabten Filterzauberern) bearbeitete dauerheile Grinsewelt, macht es einem nicht leichter, sich gut und wohlzufühlen. Dabei lohnt es sich überhaupt nicht, sich mit anderen zu vergleichen! Wenn Leute so viel Energie und Zeit in ihre Social-Media-Präsenz stecken, wie leben die denn dann eigentlich? Verkümmert vorm Smartphone? In der Instagram-Dauerscheife (bitte die Sponsoren nicht vergessen!)?

„Selbstakzeptanz ist der Schlüssel zum Glück“

Wir wollen den Spaß an der virtuellen Welt nicht madigmachen, aber sie erzeugt auch Druck. Dabei ist jeder so schön, wie er ist. Zu sich ja zu sagen, das muss man lernen. „Say Yes To Yourself“ ist ein Claim, der Mut machen soll – und es ist eine ziemlich gute Sache, dass das Modehaus Tom Tailor genau den transportieren will – mit ungewöhnlichen Models. Haarig. Über 45. Bärtig.

Natürlich gibt es teurere Marken, aber das Modehaus transportiert (jetzt gerade) auch in seinen Bildern die richtige Botschaft: Es gibt nicht zu viel Körperhaare, es gibt kein zu schmächtig, zu alt oder zu langhaarig. Jeder Körper ist schön. Und wenn man die Teile von Tom Tailor trägt, kann man das auch dazu nutzen, das eigene Ich zu feiern. Body Positivity statt Bodyshaming.