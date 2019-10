Regen? Wind? Schnee? Kein Problem!

× Erweitern Foto: KOWA BERLIN

Foto: KOWA BERLIN

Ein rational denkender Mensch weiß, dass er auch in der kalten Jahreszeit raus muss, um gesund (auch körperlich!) zu bleiben. Und in IVANMAN sieht er damit auch noch so richtig trendig aus.

Foto: M. Rädel Ivan Mandzukic IVANMAN

Die Herbst/Winter-Kollektion des 2010 von Designer Ivan Mandzukic in Berlin gegründeten Modelabels setzt gekonnt auf den Spagat zwischen Sportswear und Klassik. „Sportive Elemente und Produkte aus dem Activewear-Bereich treffen auf klassische Schnitte und ruhige Materialien“, verrät der Modedesigner.

„Die ernste Fassade wird aufgebrochen und bleibt dynamisch. Das Zusammenspiel von Artikeln aus dem Lauf- und Radsport mit geradlinigen Herrenhosen und -mänteln schafft eine einzigartige sowie kontemporäre Ästhetik. Sattes Senfgelb und kühles Grau werden von knalligen Farbdetails aufgemischt.“ Wir finden es klasse!

www.ivanman.org

