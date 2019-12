Neue Impulse für das Outfit zur Weihnachtsfeier für den Mann

Die Weihnachtszeit hat begonnen und Heiligabend rückt immer näher. Firmen und Vereine veranstalten Weihnachtsfeiern, um die Zeit bis Weihnachten zu überbrücken. Also lohnt es sich, neue Ideen für die Garderobe zu finden, damit die nächste Weihnachtsfeier kommen kann. Hierbei spielen die formellen Umstände stets eine große Rolle. So benötigt die Feier in der kleinen Runde am Abend ein anderes Outfit als die Weihnachtsfeier des Betriebes.

Mann

Ideen für die Weihnachtsfeier am Abend

Das festliche Outfit ist eine gute Wahl, wenn die Feier abends im großen Stil stattfindet. Bei der Feier nach der Arbeit darf dieselbe Kleidung wiederum mit ein paar weihnachtlichen Accessoires aufgepeppt werden. Dies ist in der Regel genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, ohne Gefahr zu laufen, overdressed zu wirken. Krawatten sind erlaubt, aber definitiv kein Muss. Ein helles Hemd in einer aufregenden Farbe oder anderen Pastelltönen können mit einer Hose aus Cord, Chino oder auch einer eleganten Jeans kombiniert werden. Bei der Hemdwahl geht der Trend verstärkt zu dezenten Druckmustern, da sie vielseitig kombinierbar sind. Hier darf gerne mit einer farblich passenden, einfarbigen Krawatte ein letzter Schliff hinzugefügt werden. Auch eine Weste wirkt schick und setzt Akzente. In Unternehmen ohne zu strengen Dresscode kann dieses Outfit in der Vorweihnachtszeit auch im Geschäftsalltag getragen werden. Ist das Jackett Teil der Kleiderordnung der Unternehmen, kann man dieses bei der Feier auch mit einer Weste oder einer modischen Strickjacke ersetzen. Für den Herrn empfiehlt sich bei der Jacke ein V-Ausschnitt.

Ideen für eine elegante Garderobe

Foto: N. Karvounis / CC0

Bei den wenigsten Weihnachtsfeiern sind Smoking und Fliege fest vorgeschrieben. Bei großen Feierlichkeiten ist ein feiner Anzug mit Weste und einem gut sitzenden, einfarbigen Hemd eine sichere Wahl. Gut dazu passen edle Schuhe aus Leder. Wer eine Alternative zum Anzug wünscht, kann auch auf ein Jackett mit einer Stoffhose ausweichen. Manche Weihnachtsfeiern schreiben auch eine Krawatte vor. In diesem Fall lässt sich diese wunderbar mit einem farblich passenden Einstecktuch kombinieren.

Die richtige Jacke für den richtigen Rahmen

Welche Jacke man sich aussucht, ist letzten Endes immer eine persönliche Stilfrage. Grundlegend sind Parkas oder dicke Daunenjacken eher unpassend zum Anlass. Der Kurzmantel ist da eine Alternative, welcher sehr gut zum festlichen Anlass passt. Häufig lässt sich bei diesen Mänteln auch die Innenblende entfernen. Passende Farben für die Jacke sind schlichte Töne wie Grau, Anthrazit oder auch Schwarz. Wer einen edlen Look zu schätzen weiß, greift hier zu einem Wollstoff. Üblich bei diesen Jacken ist der Reverskragen, aber auch der Stehbund setzt sich immer stärker durch.