Jean Paul Gaultier im Kino

Jean Paul Gaultier Der Dokumentarfilm folgt der zweijährigen Entstehung von Gaultiers glamourösem Kabarett und lässt den Zuschauer in das exzentrische, oft provokative Universum des Genies eintauchen

„Ich glaube an Mode, die man jeden Tag tragen kann und nicht nur auf dem Laufsteg“, verriet das am 24. April 1952 geborene Modegenie einmal. Und das, obwohl er ja auch dadurch berühmt wurde, dass Madonna sein BH-Korsagen-Outfit bei Konzerten und in Talkshows trug. Etwas Mut verlangt der gute Freund von Amanda Lear schon.

Im Februar 2020 läuft nun eine Kinodokumentation von Regisseur Yann L'Hénoret zu seiner „Fashion Freak Show“ im Folies Bergère in den Kinos an: „JEAN PAUL GAULTIER: FREAK & CHIC“.

„Sein berühmter Teddybär trifft dabei auf die großen Ikonen der Leinwand; Dance-Offs zwischen Bauarbeitern und Voguern; Musik, Unmengen von Glitzer und natürlich Dutzende von legendären Looks – von Madonnas legendärem konischen BH bis zu den Matrosenhemden, die zu seinem Markenzeichen geworden sind“, verrät das Studio dazu.

„Gaultier lässt in seiner Show 50 Jahre Popkultur Revue passieren und geht dabei weit über die bloße Schilderung der 1001 Leben des ewigen Enfant terrible der Mode hinaus.“

Foto: Studiocanal Freunde: Jean Paul und Nile Rodgers

Gut zu wissen: Nile Rodgers, der schon mit Diana Ross, Sister Sledge, David Bowie, Madonna, Chic und Daft Punk Musikgeschichte geschrieben hat, entwarf den Soundtrack für die „Fashion Freak Show“.

www.jeanpaulgaultier.com