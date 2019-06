Die Avantgarde zeigt, was man tragen kann

× Erweitern Foto: M. Rädel EVA ADELE Lieben Mode: EVA & ADELE

Vom 1. bis 6. Juli 2019 wird Berlin einmal mehr der Dreh- und Angelpunkt der Modewelt. Richtig geraten: Die BERLIN FASHION WEEK öffnet wieder ihre Pforten.

Gezeigt werden jetzt im Hochsommer Kollektionen nahezu aller Genres, von edel und schick bis wild und Strick ist alles dabei. Das lockt natürlich auch die Stars an, wie unsere Bilder von der letzten Fashion Week (im Januar) zeigen. Unter anderem Schauspielerin Jella Haase, Musiker Clueso und die Performance-Künstler EVA & ADELE waren begeistert dabei. Wir freuen uns schon zu sehen, was Designer wie IVANMAN und Kilian Kerner für die kommende Jahreszeit vorhaben! fashion-week-berlin.com

Kilian Kerner: lesbisches Paar

Das Klischee besagt, dass Lesben – ganz anders als heterosexuelle Frauen – mit Mode nichts am Hut haben. Das ist natürlich Unfug. Und Modedesigner Kilian Kerner rückt sogar ein lesbisches Paar in den Fokus seines Modefilms zur neuen Kollektion zur Fashion Week 2019, die er mit einer Modenschau bereichern wird.

Warum ein lesbisches Paar?

Auch in der heutigen Zeit ist es ja leider immer noch wichtig, Homosexualität als etwas völlig „Normales“ darzustellen. Viel zu oft trifft man noch auf Unverständnis. Je mehr Aufmerksamkeit wir also auf dieses Thema lenken, desto besser. Eine traurige Wahrheit, wie ich finde. Außerdem möchte ich mit diesem „Typisch lesbisch“-Klischee aufräumen. Eine Lesbe ist eine Frau – nicht mehr oder weniger. Und deshalb sieht sie auch aus wie eine Frau, trägt Make-up und hat Lust auf lange Abendkleider.

Deine Kollektion heißt „DAY OFF & der erste Moment“, verrate was dazu.

Es geht um die Gelassenheit und Gemütlichkeit eines DAY OFF Und dieser Tag trifft auf den Moment, in dem man der Person begegnet, bei der man sofort weiß: Dieser Mensch gehört zu mir. Der bleibt jetzt. Das aufeinandertreffen zu lassen, hat sich gerade richtig angefühlt.

Worauf freust du dich dieses Jahr bei der Fashion Week besonders?

Auf ganz viel Eis. In meiner Kollektion ist meine neue Kooperation mit Häagen Dazs ein wichtiger Anker. Eiscreme wird zu Fashion, und das hat richtig viel Spaß gemacht.

Deine Mode ist immer „ready to buy“, du willst uns also gleich beglücken?

Das ist momentan mein Konzept, Mode zu machen. Was gezeigt wird, kann gekauft werden, und das kurz nach der Show. Das hat im Januar super funktioniert und deshalb fiel mir die Entscheidung leicht, damit erst mal weiterzumachen.

*Interview: Michael Rädel

www.kilian-kerner.de

AVANTGARDE

Herrenmode neu denken

Eher nach Kunst als nach einer Modestrecke sehen die modischen Visionen von FOMME aus. Ganz großartig.

Die Philosophie des Labels sei es, Herrenbekleidung neu zu interpretieren. Nun, das sagen alle immer. Aber selten wurde dieser Ansatz so kompromisslos und trendig umgesetzt! Und queer. Inspiration waren auch die „Familiengeschichte und nostalgische Bezüge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts“, wird verraten. „Die Kollektionen spiegeln eine Zeit wider, in der Eleganz und Raffinesse noch immer ein wichtiger Bestandteil der täglichen Kleidung waren.“ Ganz großes Kino. www.fomme.de

TIPP

Boomerang Bang

Auch wieder dabei ist dieses Mal der visionäre Designer Matthias Maus.

„Ich freue mich auf Interaktionen mit meinen Kunden und meinem Publikum in neuem Rahmen und bin selbst gespannt auf die Zukunft“ Matthias Maus

Er zeigt am 2. Juli in einer exklusiven Modenschau in der Zwinglikirche seine Ideen für Liebhaber des Extravaganten. „Boomerang Bang“ – so der Name des Happenings – ist zugleich eine Versteigerung der Mode! Man kann sofort kaufen, also ersteigern, was man haben will.

www.mbrilliant.com