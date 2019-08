Schlüpperwissen: Wer hat eigentlich die Boxer Briefs erfunden?

Matthew Male Power Underwear ist eine der etwas gewagteren Marken. Traut euch, Jungs! Matthew Pappadia macht es HIER vor.

Justin Bieber, David Beckham und Usain Bolt haben es getan: Spätestens seit sich die prominenten Werbegesichter von großen Wäschelabeln in knappen Boxershorts präsentierten, achtet auch die Hetero-Herrenwelt verstärkt auf ihre Unterwäsche.

Nicht nur die große Auswahl im Fachhandel zeigt: Der moderne Mann legt vermehrt Wert auf das Darunter. Von explizit sexy Herrenunterwäsche von Marken wie Manstore bis zu eher konservativer Wäsche zum Beispiel von Calida ist für jeden Geschmack etwas vorhanden.

Boxer Briefs: Eine Hommage an die männliche Figur

Boxershorts haben ein figurbetontes Pendant, die sogenannten Boxer Briefs. Sanft schmeichelt die Herrenunterwäsche Hüftpartie und Oberschenkeln und bringt den vorderen ebenso wie den hinteren Bereich ansprechend zur Geltung. Nicht umsonst gilt sie als Liebeserklärung an die männliche Silhouette.

Der Erfinder der Boxer Briefs ist kein Unbekannter: Kein Geringerer als Modetitan Calvin Klein steckt hinter der Wäschewende. Den Startschuss gab 1991 eine Werbekampagne mit Hollywood-Liebling Mark Wahlberg. In weißen Boxer Briefs von Calvin Klein stellte er seinen muskulösen Körper zur Schau und sorgte bei dem einen oder anderen für erhöhten Puls - überzeugt euch selbst.

× Erweitern Calvin Klein Eine ganze Generation von Schwulen fühlte sich von Calvin Klein und Mark Wahlberg angefasst.

Seither hat sich bei Männern einiges in der Wäscheschublade getan. Während weite Boxershorts zunehmend nach hinten verschwinden, tut sich enganliegende Wäsche hervor. Die passgenaue Unterwäsche ist der perfekte Begleiter zu engen Jeans und Stoffhosen, unter denen sich nichts abzeichnen soll. Um den männlichen Konturen aber nicht die Show zu stehlen, halten sich die Bestseller farblich zurück. Die meisten Modelle sind schwarz, weiß oder grau.

Extravagant: Transparente Herrenunterwäsche

Minimalismus ist nicht jedermanns Sache. Manchmal darf es auch extravagant und auffällig sein. Sexy designte Herrenunterwäsche erfüllt genau diese Anforderungen. Ob Hot Pants, Slim Shirt oder String Body - die durchsichtigen Trendteile mit angesagter Netzoptik bringen Abwechslung ins Wäschefach. Wer nicht gleich aufs Ganze gehen will, probiert erst einmal die sanfte Version: Wäsche mit transparenten Einsätzen.

× Erweitern Modus Vivendi Die semitransparente Faser der „Multi C-Through“-Serie von Modus Vivendi scheint bei Nasswerden durchsichtig zu werden, gewährt aber nie einen gänzlich freigelegten Blick. Mehr HIER.

Mut zum Muster

Keine Frage: Gedeckte Farben gehen immer. An Kreativität übertreffen sich die Klassiker allerdings nicht gerade. Das überlassen sie lieber ihren gemusterten Pendants. Erlaubt ist alles, was gefällt - vom bunten Streifen-Look über auffällige Blumen-Prints bis hin zum lässigen Matrosen-Style.

Der Camouflage-Print fühlt sich im männlichen Wäschefach besonders wohl. Vor allem als Boxershorts oder Boxer Briefs steht der Military-Look hoch im Kurs. Der Wäschetrend ist aber nicht nur Geschmackssache, sondern hat auch figurtechnisch seine Vorzüge. Im Nu mogelt das wilde Muster schlanke Männerbeine um ein paar Zentimeter voluminöser.

× Erweitern Shirt Addicted Alfred Herrera zeigt Vielseitigkeit. Was die Unterhemden angeht. Sie stammen aus dem Hause Addicted und Alexis Salgues setzte das ganze HIER in Szene.

Zeitloser Klassiker: Das Unterhemd

Das Unterhemd ist der beste Freund des Mannes, allerdings nur wenn es perfekt sitzt. Liegt es eng an Hals und Armen an, ohne Falten zu werfen, setzt das Kleidungsstück - im Französischen "le petit Marcel" - den männlichen Oberkörper perfekt in Szene.

Moderne Unterhemden sind durch ihre modischen Schnitte sogar streetweartauglich. Doch vor allem unter einem Hemd spielen sie ihre Stärken aus: Was nicht gesehen werden soll, macht das Unterhemd unsichtbar. Als Shapewear kaschiert der Figurschmeichler zudem geschickt unerwünschte Pölsterchen.