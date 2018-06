BODYPOSITIVITY

Erfreut zu erkennen, dass man besonders, einzigartig und schön ist, ist ein befreiendes Geschenk.

Aber wie viele von uns trauen sich nicht ins Freibad, weil sie denken, sie sind zu dick? Wer hat nicht schon lieber nicht getanzt, weil man der Erste auf der Tanzfläche wäre?

Und wer hatte nicht Angst vorm Coming-out? Dabei kann dir keiner was! „Express Yourself“ because you were „Born this Way“ – Madonna und Lada Gaga singen das Richtige.

Deine Einzigartigkeit kannst du auch in deiner Mode ausdrücken. Selbstgemacht ist geil, aber Labels wie ASOS – unterstützt die queere Organisation GLAAD – haben tolle Teile, die dich strahlen lassen. www.asos.de